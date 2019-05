Höchst gelegene Wohnung in ganz Iffezheim Iffezheim (red) - Mit einer Größe von rund 35 Zentimetern und mit einer Flügelspannweite von etwa 75 Zentimentern gehört er zu den kleinen unserer heimischen Greifvögel. Der Turmfalke hat seinen Namen auch deshalb, weil er hoch gelegene Brutplätze bevorzugt. Auch in Iffezheim hat er die wohl im gesamten Dorf höchst gelegene Wohnung bezogen: Den von der INI eigentlich für Eulen angebrachten Nistkasten auf dem Turm der St.-Birgitta-Kirche.



Und wie im vergangenen Jahr sind die jungen Turmfalken bereits geschlüpft. Insgesamt fünf Jungtiere sind im Eulenkasten, der auf der Südseite des Kirchturms seinen Zugang hat. Die große Anzahl von Jungen lässt darauf schließen, dass die Hauptnahrung des Turmfalken, nämlich Feldmäuse, den vergangenen trockenen Sommer und den folgenden milden Winter gut überstanden hat. Insgesamt vier Wochen werden die Jungen im Nest großgezogen, dann verlassen sie es. Allerdings werden sie noch weitere vier Wochen von den Eltern betreut und gefüttert, bis sie dann endgültig in ihre Selbstständigkeit entlassen werden und ein eigenes Revier suchen. So ein Jagdrevier für ein Turmfalkenpaar ist rund 200 Hektar groß. Offene Flächen mit niedriger Vegetation, sind für das Jagdverhalten des Turmfalken wichtig. Beim Anbringen der Fahnen entdeckt



Typisch für den Turmfalken ist der sogenannte Rüttelflug, weshalb er in anderen Ländern auch "Rüttelfalk" genannt wird. Die Turmfalkenkinderstube mit den fünf Wollknäueln hat der Iffezheimer Messner Karl-Friedrich Kronimus beim Anbringen der Fahnen am Kirchturm anlässlich des Weißen Sonntags entdeckt.

