Stabwechsel bei Kreishandwerkern Rastatt (red) - Stabwechsel bei der Kreishandwerkerschaft Rastatt/Baden-Baden/Bühl: Bei der Mitgliederversammlung wurde Hans-Albert Fritsch (Rastatt) einstimmig zum Kreishandwerksmeister gewählt. Ebenfalls ein einstimmiges Votum erhielten Dieter Burkart (stellvertretender Kreishandwerksmeister) sowie Nico Rees als neues Mitglied im Vorstand.



Zuvor hatte der scheidende Vorsitzender Klaus Vollmer auf die Freisprechfeier im Kurhaus Baden-Baden sowie die Verleihung der Goldenen und Diamantenen Meisterbriefe in der Badgaststätte in Rastatt zurückgeblickt. Mit der Versammlung wurde laut Pressemitteilung die Verjüngung des Vorstands eingeleitet. Nach über 20-jähriger Amtszeit stellte sich Vollmer ebenso nicht mehr zur Wahl wie sein Stellvertreter Klaus Winkler sowie das Vorstandsmitglied Raimond Fritz, denen für ihr Engagement gedankt wurde. "85 Prozent der Menschen in Deutschland sagen: Ich vertraue meinem Handwerker. Das ist ein Spitzenwert in der deutschen Wirtschaft", würdigte der Präsident der Handwerkskammer Karlsruhe, Joachim Wohlfeil , das Wirken der Handwerksmeister im Kammerbereich und legte ihnen ans Herz: "Stellen sie sich auf die Zukunft ein. Nutzen Sie die Vorteile, die sich durch eine Digitalisierung bieten! Öffnen sie sich für Kooperationen mit Forschung und Wissenschaft." Vor dem Hintergrund, dass die Arbeit von meisterlosen Betrieben oftmals zu schlecht ausgeführt und zunehmend Bauschäden festgestellt würden, zeigte sich der Präsident der Handwerkskammer zufrieden, dass sich in den politischen Gremien die Stimmen mehren, die die Aufhebung der Meisterpflicht in 53 Gewerken teilweise wieder rückgängig machen wollen. Neben der Freisprechfeier und der Verleihung der Goldenen und Diamantenen Meisterbriefe will sich der neue Kreishandwerksmeister Fritsch besonders für eine weitere Verjüngung des Gremiums einsetzen, sich für die Wiedereinführung der Meisterpflicht im Handwerk engagieren und sich besonders um die Förderung des Nachwuchses kümmern.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Lichtenau

Turbulentes Jahr mit Stabwechsel Lichtenau (red) - "Es war ein turbulentes Jahr", stellte Schriftführerin Antje Kientz-Deibel bei der Jahreshauptversammlung der Singgemeinschaft Scherzheim im Gasthaus Rössel fest. 45 Proben und Auftritte waren zu absolvieren. Hinzu kam ein Chorleiterwechsel (Foto: pr). » Weitersagen (red) - "Es war ein turbulentes Jahr", stellte Schriftführerin Antje Kientz-Deibel bei der Jahreshauptversammlung der Singgemeinschaft Scherzheim im Gasthaus Rössel fest. 45 Proben und Auftritte waren zu absolvieren. Hinzu kam ein Chorleiterwechsel (Foto: pr). » - Mehr