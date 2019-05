'Gut für die Beine und den Kopf'

Gaggenau

Innenstadt eine große Tanzbühne Gaggenau (cv) - Es war die richtige Entscheidung. Nach düsteren Wetterprognosen stand die Frage im Raum, "Gaggenau tanzt" abzusagen. Doch die Mutigen wurden belohnt: Der Regen blieb aus. Und zum zweiten Mal wurde in der Innenstadt getanzt, gelacht und geklatscht (Foto: cv). » Weitersagen (cv) - Es war die richtige Entscheidung. Nach düsteren Wetterprognosen stand die Frage im Raum, "Gaggenau tanzt" abzusagen. Doch die Mutigen wurden belohnt: Der Regen blieb aus. Und zum zweiten Mal wurde in der Innenstadt getanzt, gelacht und geklatscht (Foto: cv). » - Mehr

Rastatt

Wertschätzung für Jürgen Bäuerle Rastatt (as) - Viel zu lachen, aber auch manche Träne im Knopfloch gab es bei der offiziellen Verabschiedung von Landrat Jürgen Bäuerle an dessen 65. Geburtstag. Große Wertschätzung für dessen Arbeit und Persönlichkeit kamen in vielen persönlichen Worten zum Ausdruck (Foto: fuv). » Weitersagen (as) - Viel zu lachen, aber auch manche Träne im Knopfloch gab es bei der offiziellen Verabschiedung von Landrat Jürgen Bäuerle an dessen 65. Geburtstag. Große Wertschätzung für dessen Arbeit und Persönlichkeit kamen in vielen persönlichen Worten zum Ausdruck (Foto: fuv). » - Mehr

Sinzheim

Wie ein siedender Rockpalast Sinzheim (ass) - Zum zweiten Mal hat sich das Autohaus ahg im Sinzheimer Industriegebiet am Samstagabend in einen siedenden Rockpalast verwandelt. Das fulminante Konzert "MV Sinze rockt!" in ungezwungener Partyatmosphäre besuchten rund 1 000 Gäste aller Generationen. » Weitersagen (ass) - Zum zweiten Mal hat sich das Autohaus ahg im Sinzheimer Industriegebiet am Samstagabend in einen siedenden Rockpalast verwandelt. Das fulminante Konzert "MV Sinze rockt!" in ungezwungener Partyatmosphäre besuchten rund 1 000 Gäste aller Generationen. » - Mehr