Notwendig, aber nicht zu jedem Preis

Bereits im Juli vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat die Erweiterung der Kinderkrippe um zwei Gruppen beschlossen (wir berichteten). Das Regierungspräsidium Karlsruhe bewilligte dafür einen Zuschuss von 154 000 Euro. Doch die Auftragsbücher im Baugewerbe sind voll, und die abgegebenen Angebote wesentlich teurer als erwartet. Anstelle der von den Fachingenieuren kalkulierten 1,7 Millionen Euro berechneten sich die rund 20 Gewerke insgesamt mehr als 2,3 Millionen Euro.

Diese Kosten seien aus Sicht der Gemeinde "fast schon utopisch", sagte Bürgermeister Dietmar Späth. "Das können wir und wollen wir Ihnen nicht vorschlagen", richtete er das Wort an die Mitglieder des Gemeinderates. Verschiedene Firmen hätten der Gemeinde bereits signalisiert, mehr Kapazitäten im kommenden Jahr zu besitzen, sodass kostengünstigere Angebote möglich sind. Dem Vorschlag, das Ausschreibungsverfahren aufzuheben, folgten alle Fraktionen.

Laut ihrem Vorsitzenden Harald Unser zeigte sich die MBV-Fraktion "sehr überrascht, sogar erschüttert" über die Kostensteigerung. Walter Jüngling (SPD) sagte, dass auch eine "notwendige und zweckmäßige Maßnahme" nicht zu "jedem Preis" machbar sei. CDU-Fraktionsvorsitzender Joachim Schneider erinnerte zudem daran, eine Zwischenlösung zu erarbeiten, indem etwa der Mehrzweckraum im "Storchennest" nutzbar gemacht werde. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht", sagte er mit Blick auf den zeitlichen Rahmen der Bauplanung.

Kritik traf deshalb den Planer des beauftragten Architekturbüros, Andreas Adler, der in der Sitzung über das Verfahren berichtete. Unser appellierte an den Architekten, der an einer erneuten Ausschreibung verdiene, den Ausbaustandard zu prüfen und die Arbeit der Fachingenieure zu beobachten. Nicht nur das Baugewerbe sei für die Kostensteigerung verantwortlich, so Unser. Jürgen Kraft (MBV), auf dem Gebiet des Rohbaus sachverständig, pflichtete ihm bei: "Das liegt nicht an der Konjunktur. Ich habe von Beginn an gesagt, dass die Kalkulation falsch ist." Eine erneute Kostenschätzung durch das beauftragte Architekturbüro sicherte Späth zu.

Ab dem kommenden Schuljahr herrscht in den Muggensturmer Betreuungseinrichtungen akuter Platzmangel. Dem Verwaltungsvorschlag, Verträge mit ortsfremden Familien zu kündigen, konnten jedoch alle Fraktionen nichts abgewinnen. "Wir sollten hier nicht Donald Trump imitieren", so Jüngling.