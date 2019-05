Erhalt aller vier Standorte notwendig

Bei einer Enthaltung beschloss das Ratsgremium am Dienstag, den Feuerwehrbedarfsplan auf Grundlage der auf 158 Seiten in der Studie dargestellten Untersuchungsergebnisse fortzuschreiben und in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr die notwendigen Maßnahmen im Einklang mit den Finanzen der Gemeinde umzusetzen.

Die Ausstattung einer Feuerwehr muss in Gemeinden mit über 5 000 Einwohnern auf der Grundlage eines Feuerwehrbedarfsplans erfolgen und alle fünf Jahre unter Bewertung der Leistungsfähigkeit der Wehr fortgeschrieben werden. Hierauf verwies auch der Malscher Kommandant Gernot Schneider, der in der Sitzung am Dienstagabend die Ergebnisse aus der Untersuchung durch das Büro Luef & Rinke Sicherheitsberatung vorstellte. Mit Blick auf die drei Gefahrgutlager im Malscher Industriegebiet und die Ansiedlung des Gefahrgutlagers des Transportunternehmens Dachser hatte der Malscher Gemeinderat schon vor zwei Jahren den Entschluss gefasst, von einem externen Dienstleister überprüfen zu lassen, ob Handlungsbedarf oder Sparpotenzial im Hinblick auf die Standorte oder technische Ausstattung vorliegen.

Als Ergebnis wurde dargestellt, dass insbesondere die Tagesverfügbarkeit ein Problem in Malsch darstelle. Von den 117 Aktiven in den Einsatzabteilungen sind 74 Prozent während der Tagzeiten von 7 bis 15 Uhr nicht verfügbar, teilweise stehen lediglich 20 Einsatzkräfte tagsüber bereit, so Schneider. Festgestellt wurde ebenso, dass Völkersbach nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Eintreffzeit von zehn Minuten von Malsch aus erreichbar ist. Wie Gernot Schneider ausführte, werden in den zuvor genannten Fällen bereits jetzt die umliegenden Gemeinden in die Einsätze eingebunden. Hinsichtlich der Gefahrgutlager im Industriegebiet sei man mit der Freiwilligen Feuerwehr Muggensturm eine Partnerschaft eingegangen. Zudem sei die Feuerwehr Malsch seit Jahren fester Bestandteil des Gefahrgutzuges Süd des Landkreises Karlsruhe, wodurch die Aktiven durch ständiges Üben auf dem neusten Stand seien.

In Bezug auf die technische Ausstattung und Fahrzeuge habe man bereits Anschaffungen getätigt oder in die Wege geleitet. Hingewiesen wurde aber auch auf die dringend erforderliche Ertüchtigung der Feuerwehrgerätehäuser wie zum Beispiel im Ortsteil Sulzbach, wo sich die Kameraden der Feuerwehr heute noch in der überaus beengten Fahrzeughalle für den Einsatz umziehen müssen.