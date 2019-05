Schäden an Gebäuden: Bahn erwägt Kauf und Abriss

Rastatt



Schlägerei in S-Bahn Rastatt (red) - In der Linie S8 ist es am Montagabend in einem Zug zwischen Karlsruhe und Rastatt zu einer Schlägerei gekommen. Einer der Beteiligten stieg in Ötigheim aus. Der andere gab an, in dem Streit das Opfer gewesen zu sein. Die Polizei bittet nun um Zeugenmeldungen (Symbolfoto: Archiv). » Weitersagen (red) - In der Linie S8 ist es am Montagabend in einem Zug zwischen Karlsruhe und Rastatt zu einer Schlägerei gekommen. Einer der Beteiligten stieg in Ötigheim aus. Der andere gab an, in dem Streit das Opfer gewesen zu sein. Die Polizei bittet nun um Zeugenmeldungen (Symbolfoto: Archiv). » - Mehr