Kosten- und Schuldenfalle an der Haustür Rastatt (dm) - Der Handelsvertreter kam wie gerufen. Kaum hatten die neuen Bewohner die Flüchtlingsunterkunft im Rastatter Bittlerweg bezogen, stand schon der nette Mann an der Tür, um günstig Unitymedia-Internet- und Telefonverträge anzubieten, zum Teil gerne noch mit Recorder für den Empfang von Kabel-TV. Willkommene Angebote also, um unter anderem mit der alten Heimat Kontakt zu halten. Die Rechnungen sahen dann aber ganz anders aus, nämlich deutlich höher, als an der Haustür versprochen, wie rund ein halbes Dutzend Betroffene berichten; richtige Verträge haben sie alle nicht in der Hand, lediglich die Durchschrift ihrer Anträge. Bei einer Geflüchteten, die im Hohlohweg in Rastatt wohnt und ebenfalls einen Unitymedia-Vertrag unterzeichnet hatte (der dann noch storniert werden konnte), fanden sich Wochen später auch zwei Handy-SIM-Karten von Mobilcom-Debitel im Briefkasten - mit entsprechenden Folgekosten. Die Fälle liegen schon länger zurück, wurden indes ans BT herangetragen, nachdem im "Darmstädter Echo" ein Artikel über mutmaßlich krumme Haustürgeschäfte in Hessen erschien, die über ein Baden-Badener Unternehmen für Mobilcom-Debitel abgeschlossen worden waren. Man erkannte bei der Frau im Hohlohweg ein ähnliches Muster, dieselbe Firma war involviert. Als eine ehrenamtliche Betreuerin eine Stornierung der Handyverträge erbat, hieß es, dass es dafür zu spät und den Unterlagen zufolge alles korrekt gelaufen sei. Allerdings hatte der Handelsvertreter der Betroffenen nichts Schriftliches dagelassen, das sie hätte nachkontrollieren können. Auch ein zu den Karten angekündigtes Handy sei nie angekommen, so die Frau. Der Vorwurf der Abzocke beziehungsweise des Betrugs steht im Raum. Wegen entsprechender Anzeigen aus dem Raum Rastatt ermittelt die Polizei derzeit konkret gegen zwei einzelne Handelsvertreter. Oft, so auch in den geschilderten Fällen, sind es keine direkten Mitarbeiter von Anbietern wie Unitymedia oder Mobilcom-Debitel, die die Geschäfte abschließen. Dies können "externe Vertriebspartner" sein, Subunternehmer der Vertriebspartner und darunter wiederum freie, selbstständige Mitarbeiter. Was genau an der Haustür passiert, ist also mitunter schwer nachzuprüfen. Die Anbieter können auf Unterschriften und andere Dokumente pochen, die bestätigen, dass alles seine Ordnung hat. Bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg indes fällt derzeit verstärkt auf, dass Verträge untergeschoben würden, wenn dem Kunden keine Unterlagen dagelassen werden. "Wir kennen das Problem leider", so ein Sprecher gegenüber dem BT. Er rät prinzipiell dazu, schnell zu reagieren, wenn etwas nicht stimmen sollte. Die Widerrufsfrist beginne, wenn alle Karten oder Endgeräte geliefert worden seien, nicht bereits ab Bestellung. Wenn nicht über das Widerrufsrecht belehrt wurde, gelten theoretisch gar ein Jahr und 14 Tage. Wenn an der entsprechenden Passage auf dem Bestellformular aber ein Kundenkreuzchen prangt, dann dient das den Anbietern als Beleg dafür, dass belehrt worden ist. Wenn eine Reklamation eingeht, müsse der Handelsvertreter eine Stellungnahme abgeben, sagt etwa die Baden-Badener Firma, die keinen Vertrieb selbst organisiert, sondern von Vertretern eingereichte Anträge prüft und weiterleitet. Man fordere dabei "harte Legitimationsunterlagen". In der Vergangenheit, so räumt man ein, habe man dem einen oder anderen Vertreter wegen entsprechender Stornos aber auch schon gekündigt. Grundsätzlich sei der Haustürvertrieb ein "etabliertes Mittel zur Kundengewinnung" in der gesamten Branche, wie Unitymedia auf BT-Nachfrage schreibt. Man lege Wert auf "vollständige und verständliche Beratung". Abweichungen von den Vorgaben würden "in keiner Weise" geduldet. Verträge im Rastatter Bittlerweg, wo die Mehrkosten nach Recherchen des Unternehmens an zusätzlich gebuchten digitalen Kabelanschlüssen liege, will man sich nun nochmals anschauen. Und im Fall der Frau aus dem Hohlohweg hat sich die Freenet-Gruppe, zu der Mobilcom-Debitel gehört, im Zuge der BT-Nachfrage "dazu entschlossen, die Angelegenheit im Sinne der Kundin zu regeln" (und 227 Euro zu erstatten). Man habe keinen Einfluss auf das Gebahren unternehmensfremder Mitarbeiter. Da man kein Interesse daran habe, "potenzielle Kunden durch irreführende oder intransparente Werbe- und Verkaufsversprechen zu verlieren", befinde man sich im Austausch mit dem Partner. In diesem Rahmen habe man festgestellt, dass "in den letzten Monaten Beschwerden jedweder Art signifikant rückläufig" seien.

