Politik zum Anfassen und Mitmachen

"Als Jugenddelegation ist es uns wichtig, nicht nur die Jugend zu vertreten, sondern auch darüber zu informieren, was auf der kommunalen Ebene abgeht", sagt die Delegierte Merit Tiede. Und Anne Hoh ergänzt: "Politik ist noch ein recht abstrakter Begriff für uns, weil wir ja noch nie wählen waren." 2 240 Erstwähler sind in Rastatt laut städtischer Pressestelle wahlberechtigt.

Viele junge Menschen würden sich nicht für Politik interessieren. Daneben berichten die Jugenddelegierten, dass der Kommunalwahl aus ihrer Sicht zu wenig Raum im Unterricht eingeräumt werde, gerade bei Wählergruppen wie den Freien Wählern. Viele Parteien nutzten eine Sprache, "die Jugendlichen nicht anspricht", sagt Florian Seeland, der als Jugendbeteiligungsreferent unter anderem die Ideen der Jugenddelegation strukturiert.

Ziel des kostenfreien Planspiels, das von der Landeszentrale für politische Bildung entwickelt wurde, ist es, bei jungen Menschen Interesse an der Kommunalwahl zu wecken - ein "bisschen mehr Aufmerksamkeit" werde durch die gemeinsame Aktion mit der Diskothek "Freiraum" hergestellt, zeigt sich Miguel Rodriguez vom Kundenbereich Kommunale Sozialarbeit überzeugt.

Unter dem Motto "Politik und Party" wird in der Disko auch ein Wissensquiz stattfinden, bei dem es Getränkegutscheine zu gewinnen gibt. Die Idee mit der Party stammt von den Jugendlichen. Dadurch entstehe ein "höherer Anreiz" am Planspiel teilzunehmen, ist Delegierter Simon Klein sicher. Lorena Siklic spricht von "Aufwecken": Vielleicht, so ihre Hoffnung, gelinge es mithilfe der Kooperation, die Jugendlichen davon zu überzeugen, dass Politik auch "was Cooles" ist. Durch einen engen Kontakt mit der Stadt sei die Idee "recht spontan" zustande gekommen, führt Freiraum-Geschäftsführer Christian Vetsch aus, der gleichzeitig einräumt, "selbst noch Informationsbedarf" zu haben. Mit der Disko biete er eine "Plattform", um sich auszutauschen. Zur U 18-Party in einer Woche erwartet er 800 Gäste. Nicht vergessen sollten die Teilnehmer ihren Ausweis und eine Einverständniserklärung der Eltern - sonst gibt es keinen Einlass in den "Freiraum".

Aktuell gibt es noch freie Plätze für die Teilnahme am Planspiel. Wer Interesse hat, meldet sich bis spätestens Dienstag, 14. Mai, unter Angabe von Name, Kontaktinfo und Geburtsdatum bei Florian Seeland per E-Mail unter



florian.seeland@rastatt.de oder per Whatsapp unter (01 52) 22 57 66 78.