Erste Freibäder starten in die Saison

Baden-Baden

Tagespflege feiert Jubiläum Baden-Baden (cn) - In diesem Jahr feiert die Tagespflegestätte der Caritas in Steinbach ihr 25-jähriges Bestehen. Das Jubiläum, das am 11. Mai groß gefeiert wird, ist ein Grund, einen Blick auf die Anfänge der Einrichtung als Tagespflegestation zu lenken (Foto: Nickweiler).

Straßburg

Müll wird bald wieder verbrannt Straßburg (lor) - Die direkt am Rhein stehende Hausmüllverbrennungsanlage im Straßburger Hafen soll im Juli nach zweieinhalb Jahren Stillstand wieder in Betrieb gehen. Die Eurometropole hat 200 Millionen Euro in die Asbestsanierung und Modernisierung investiert (Foto: Archiv).

Kosice

DEB-Abwehr bereitet Sorgen Kosice (dpa) - Vor seiner WM-Premiere als Eishockey-Bundestrainer hat Toni Söderholm (Foto: Anspach/dpa) noch Sorgen. Anders als dem Großteil seiner Spieler bereitet dem Finnen die Defensive Kummer. Im Gegensatz zur Offensive sind die Probleme in der Abwehr offensichtlich.



Pokale für Gnoss und Berlinger Yara Berlinger (links) und Elisa Gnoss erreichen jeweils den dritten Platz in ihrer Altersklasse.TVM Muggensturm (red) - Am Samstag fand der Deutschland-Cup der Turner in Hösbach statt. Dafür hatten sich mit Elisa Gnoss (15) und Yara Berlinger (12) zwei Turnerinnen des TV Muggensturm qualifiziert. Beide erreichten einen dritten Platz in ihrer Altersklasse (Foto: TVM).