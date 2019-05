Nachwuchs im Vogelschutz

Die Schwäne hatten ihre Nester in einer regenarmen Zeit gebaut, nach dem Regen der vergangenen Tage waren zwei von insgesamt drei Schwanennestern in Rastatt vom steigenden Wasserpegel bedroht, erklärt Kevin Fingermann, der dem Großvater seit Kindestagen beim Vogelschutz zur Hand geht und die ehrenamtliche Arbeit von ihm übernehmen wird. Seit Jahren bereite ihn sein Großvater sukzessive auf die Aufgaben vor, so der Enkel.

Bereits am Donnerstag haben die beiden weiter flussabwärts gemeinsam mit elf THW-Helfern unter Einsatz eines Schlauchboots ein auf einer Insel liegendes Schwanennest mit sieben Eiern auf ein Floß gesetzt. "Das dritte Nest liegt in einem Seitenarm. Hier besteht keinerlei Gefahr", sagt Kevin Fingermann. Gerade bei Einsätzen mit Schwänen nehme der Großvater ihn gerne mit, sei er doch nicht mehr der Jüngste und könnten die Tiere eine beachtliche Kraft entwickeln. "Ein Schwan hat mir mal mit seinem Flügel ein blaues Auge beschert," erinnert sich Fingermann senior.

Bundesverdienstkreuz für Engagement



Seit mehr als 25 Jahren engagiert sich Pierre Fingermann für das Wohl der Vögel. Nun erhält er dafür das Bundesverdienstkreuz. Wann genau, das ist noch nicht klar, vermutlich wird es September.

Beim Landkreis ist Fingermann als Naturschutzwart bestellt und erhält einen finanziellen Zuschuss für die Fütterung der Tiere, die er teilweise von Hand aufzieht. Ein Antrag der SPD im Gemeinderat für einen städtischen Zuschuss von jährlich 1 000 Euro wurde mit dem Verweis auf die Zuständigkeit des Landkreises mehrheitlich abgelehnt. Trotzdem sind die Fingermanns mit Leib und Seele für das Wohl der Tiere unterwegs: "Es ist einfach zur Berufung geworden und macht Spaß. Und es ist schön, zu sehen, wie sich die Leute über unsere Arbeit freuen. Inzwischen haben wir richtige Fans", so Pierre Fingermann. Auch dem Enkel ist während seiner sachkundigen Ausführungen die Begeisterung für die Tiere anzumerken. Dass er die Arbeit seines Großvaters fortführen wird, steht für den jungen Mann außer Frage. Auch sein Arbeitgeber, der Getränkemarkt Krell, sei in dieser Hinsicht "sehr kooperativ", wie er sagt. Für den Einsatz gestern habe er freibekommen. Laut Gisela Merklinger, Pressesprecherin des Landratsamts, wird die Arbeit von Pierre Fingermann "sehr geschätzt", auch dass er "sein Wissen und die Leidenschaft an den Enkel weitergebe", sei zu begrüßen.

Abwarten können Pierre und Kevin Fingermann das Ergebnis ihrer Arbeit an diesem Tag nicht. Als das Schwanenpaar das Nest begutachtet, müssen die beiden schon wieder los. Der nächste Einsatz wartet bereits: Sie müssen einen jungen Uhu retten.