"Spielen, bis der Bagger kommt"

Murgtal

Wolfsriss im Murgtal? Murgtal (mm) - Ein Rothirsch wurde am Donnerstag in einem Bach bei Zwickgabel aufgefunden. "Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um einen Wolfsriss", so die Einschätzung von Peter Daiker, dem Wildtierbeauftragten des Landkreises Freudenstadt (Symbolfoto: dpa).

Bischweier

Bischweier: Viele Baustellen Bischweier (ar) - In den kommenden Monaten brauchen nicht nur die Autofahrer viel Geduld. Auch den Einwohnern von Bischweier wird Durchhaltevermögen abverlangt werden, denn in und um Bischweier werden verschiedene Bauvorhaben für mehr Verkehr sorgen (Foto: Gangl).

Muggensturm

L′Oréal eröffnet Muggensturm (as) - Nach einem Jahr Bauzeit hat L′Oréal gestern sein weltweit größtes und CO -neutrales Distributionszentrum in Muggensturm offiziell eröffnet. Bis Ende 2019 werden 390 Millionen Produkte an Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz geliefert (Foto: fuv).

Forbach

"Sportalm" für den Mehliskopf Forbach (mm) - Der Beschluss des Forbacher Gemeinderats war einstimmig. Der Bebauungsplan für den Mehliskopf soll geändert werden, um den Bau einer Sportalm dort zu ermöglichen. Bislang steht die Hütte in Oberstdorf bei der Schattenbergschanze (Foto: E. Kern).