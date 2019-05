Bankräuber nach fast sieben Jahren gefasst

(dm) - Der Fall hatte damals für großes Aufsehen gesorgt: Während des Besuchs des Bundespräsidenten Joachim Gauck im Rastatter Schloss am 18. Oktober 2012 überfiel ein unbekannter älterer Mann nur wenige hundert Meter weiter die Volksbank-Hauptfiliale in der Kaiserstraße, erbeutete eine "erhebliche Summe" Geld - nach BT-Informationen eine sechsstellige Summe - und entkam. Wie es aussieht, ist er jetzt, fast sieben Jahre später, gefasst worden, im Alter von 80 Jahren - und zwar auf frischer Tat bei einem Bankraub in Balingen. Die Nachrichtenagentur lsw berichtete gestern, dass der Senior drei weitere Banküberfälle im Südwesten gestanden habe, 2009 in Freiburg und Villingen-Schwenningen sowie 2012 jenen in Rastatt, wie das Polizeipräsidium Offenburg auf Nachfrage des BT bestätigte. Der 80-Jährige sitzt inzwischen in Haft.

In Rastatt hatte der Mann damals - graue Haare, Mittelscheitel (eventuell Toupet) akzentfreies Deutsch - gedroht, eine in einer Tasche mitgeführte Bombe zu zünden, wenn er kein Geld bekomme. Mit der ausgehändigten Summe flüchtete er zu Fuß. Das Gebäude wurde evakuiert, e in Sprengstoffexperte förderte mit Unterstützung eines Spürhunds aus der vermeintlichen Bombentasche eine Attrappe zutage. Eine Großfahndung, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt war, verlief erfolglos.

Drei Monate später, im Januar 2013, wurde der Bankräuber ein Fall fürs Fernsehen. Weil die Polizei weiter im Dunkeln tappte, erhofften sich die Ermittler den Durchbruch durch einen Beitrag in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst". Mehrere Hinweise gingen ein - zur Ergreifung des Serientäters führten sie nicht. Bis der 80-Jährige nun am 2. Mai erneut zuschlug.