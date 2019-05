Überraschung

Ein guter Plan war es für viele, erst in der Schloss-Galerie den ehemaligen Bachelor Paul Janke "in echt" zu sehen, dann via Poststraße die Vielfalt des Rastatter Einzelhandels zu erleben, um sich im Schlosshof auf eine kulinarische Streetfood-Tour zu begeben und final das Feuerwerk um den Goldenen Mann über der Barockresidenz zu erleben.

In Rastatts Shopping Mall erfüllte der sympathische TV-Schönling die Erwartungen der meist weiblichen Fan-Gemeinde. Die 40-jährige Ute kam eigens aus Achern, um Janke zu sehen. Seit zehn Jahren schaue sie sich die Casting-Show im Fernsehen an und urteilte, er sei schon ein schöner Mann, vor allem die Haare.

Wer sich dann von der Schloss-Galerie aus in das spät abendliche Shoppen begeben wollte, betrat die Einkaufs-Innenstadt durch das Museumstor. Und sah sich "im falschen Film". Acht Geschäfte in der Poststraße waren geschlossen. Für die Einzelhändler, die sich an der Ladies Night beteiligten, war das überraschend und enttäuschend, wie sie bekannten. In der Kaiserstraße sah es auch nicht viel besser aus. Eines der größten Modegeschäfte hatte geschlossen.

Sabine Karle-Weiler, Sprecherin der Einzelhändler im Gewerbeverein RA³ und Inhaberin des Modegeschäfts Senger am Marktplatz, hatte für die Ladies Night derweil den Catwalk ihrer alljährlichen Modeschau auf die Kaiserstraße verlegt; sicherlich ein Höhepunkt dieses Freitags.

Am Morgen danach resümierte sie, dass sich die Einzelhändler zusammensetzen müssten, und stellte die Zukunft der Ladies Night in Frage. Funkelnd war diese dann doch noch zu Ende gegangen - dank des beeindruckenden Feuerwerks.

Aufwertung dank





Musik-Events



Zum vierten Mal machte unterdessen die Streetfood-Tour im Schlosshof Station. Bei der etwas Burger-lastigen Veranstaltung gab es durchaus auch kulinarische Besonderheiten zu entdecken. Die Frikadellen-Brötchen beherrschten in verschiedenen Variationen jedoch die kulinarische Szene, deren teilweise "gesalzene Preise" kritisiert wurden.

Veranstaltungsleiter Matthias Mayer zeigte sich gestern zufrieden mit der Resonanz. Am Freitagabend seien einige Anbieter ausverkauft gewesen, das beeindruckende Feuerwerk ein toller Abschluss.

Besonderen Respekt zollte Mayer den Besuchern, die am Samstag trotz des stürmischen Wetters den Weg in den Ehrenhof der Residenz gefunden hatten. Die Aufwertung der Streetfood-Tour dank dreier Musik-Events, darunter am Freitag Solist und SWR3-Moderator Michael Spleth, habe sehr gut funktioniert. Die Food-Händler selbst lobten die Location unter den Augen des Goldenen Mannes als etwas ganz Besonderes.