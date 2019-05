Stadt plant Radweg auf Murgdamm

(ema) - Diese Frage musste Mustafa Mehran gestern auf dem Murgdamm einige Male beantworten: "Was ist denn das für ein Gerät?" Der Ingenieur der Hettmannsperger Bohrgesellschaft aus Ötigheim war mit einem elektromagnetischen System zwischen Franz-Brücke und Murgpark unterwegs, um ferromagnetischen Metallen auf die Spur zu kommen. Ganz konkret: Die Firma ist von der Stadt Rastatt beauftragt, mögliche Verdachtsflächen, die auf Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg hindeuten, zu lokalisieren. Der Detektor sendet Signale aus und erhält entsprechende Signale, wenn er fündig geworden ist. Was unter dem Murgdamm schlummert, konnte Mehran noch nicht sagen. Die Auswertung erfolgt im Büro. Die Untersuchung dürften gerade Fahrradfahrer mit Interesse verfolgen. Denn die Stadt will den Damm zwischen Franz-Brücke und Badner Halle so ausbauen, dass künftig wieder Biker auf dem Abschnitt fahren dürfen. Das ist seit einigen Jahren aus Sicherheitsgründen verboten, weil der Weg nicht breit genug ist - ein Schwachpunkt des Rastatter Radwegenetzes. Denn Fahrradfahrer müssen in Nord-Süd-Richtung somit auf die viel befahrene Ortsdurchfahrt mit Bahnhofstraße/Kapellenstraße ausweichen.

In der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses sagte Stadtplaner Markus Reck-Kehl, dass der neue Geh- und Radweg gerade geplant werde. Möglich wird die Maßnahme, weil die Stadt auf das Grundstück der Brauerei Franz zurückgreifen darf.