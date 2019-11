Wertstoffe bescheren Landkreis zusätzliche Erlöse

Durmersheim

Durmersheim

Polizei stoppt Alkoholfahrt Durmersheim (red) - Ein 23-jähriger Autofahrer ist nach einer Alkoholfahrt am späten Montagabend seinen Führerschein vorübergehend los. Bei einer Polizeikontrolle wurde bei dem jungen Mann ein Alkoholwert von über zwei Promille festgestellt, teilten die Beamten mit (Symbolfoto: av).

Karlsruhe

Karlsruhe

Exhibitionist macht vor Polizei weiter Karlsruhe (red) - Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei am Montagabend in Karlsruhe einen Exhibitionisten festnehmen. Der 61-Jährige führte seine Handlungen auch noch nach dem Eintreffen der Polizei vor einer Beamtin aus. Er war erheblich alkoholisiert (Symbolfoto: av).

Bühl

Bühl

Bühl plant neues Sanierungsgebiet Bühl (jo) - In Bühl wird der Boden für ein weiteres Sanierungsgebiet bereitet. Was mit dem "Alten Stadtkern" in den 80er Jahren begann und in weiteren Kernstadt-Bereichen seine Fortsetzung fand, soll nun in ein neues Sanierungsgebiet "Südlicher Stadteingang" münden (Foto: jo).