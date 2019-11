14 Millionen Euro Wertschöpfung für Region

Noch immer schreibt die Galopprennbahn rote Zahlen, wenn diese sich auch seit 2015 kontinuierlich verbessern. In der Gemeinderatssitzung am Montag präsentierte Hofmeister die neuesten Zahlen, aber auch die Ergebnisse der in Auftrag gegebenen Studie. Sie beweist einmal mehr, welche Bedeutung die Rennbahn für den Tourismus in der Region hat, auch wenn das Wirtschaftsjahr 2018 wiederum mit einem Verlust in Höhe von 325 000 Euro abschloss.

23 Galopprennbahnen gibt es in Deutschland, von deren 44 Renntagen allein zwölf (mit 105 Rennen) an drei Meetings in Iffezheim stattfinden. Somit gehört diese Galopprennbahn zu den wichtigsten in Deutschland, sie weist eine Rennpreisgesamtsumme in Höhe von 2,7 Millionen Euro und einen Wettumsatz von insgesamt rund sechs Millionen Euro auf. Stolz ist man auch auf die Trainingszentrale, die mit ihren 13 Trainern, rund 250 Pferden vor Ort und rund 60 Mitarbeitern zur zweitgrößten in Deutschland zählt. Hofmeister verwies auf eine dritte Säule: Zehn Prozent des Gesamtumsatzes stammen aus verschiedenen Events, zu denen Feiern, Konzerte und Hochzeiten zählen. Ab diesem Jahr wird die Rennbahn auch offiziell als Standesamtsstandort für die Gemeinde Iffezheim geführt.

In den vergangenen drei Jahren investierte Baden Racing rund 1,2 Millionen Euro, davon rund 500 000 Euro von der Gemeinde Iffezheim, für Sanierungsarbeiten wie das Dach der Sattelplatztribüne, Beregnungsanlage, Elektrik, Tribüne und Rennplatz sowie verschiedene Arbeiten im Boxendorf, wo bis Sommer sämtliche Malerarbeiten beendet sein sollen.

"Wir planen noch weitere Verbesserungen, wir sind noch nicht über den Berg", sagte Jutta Hofmeister, die betonte, wie schwierig es für den Rennsport in finanzieller Hinsicht geworden sei. Die Gelder landeten in verschiedenen Töpfen, aber nicht mehr beim Veranstalter, beklagte sie. Der Wettumsatz sei bundesweit in den vergangenen Jahren um 80 Prozent zurückgegangen. Um gegen die Online-Wetten anzukämpfen, werde man in diesem Jahr erstmals eine App anbieten, die Wetten ermöglicht, ohne am Totalisator in der Schlange stehen zu müssen. Auch am Sponsoring soll weiter gearbeitet werden, ebenso an der Vermarktung der Bénazet-Tribüne.

"Das sind viele tolle Zahlen, wir haben eine schöne Rennbahn, schöne Rennen, die Region profitiert, aber wie viel Geld bleibt in der Gemeinde Iffezheim?", fragte Jürgen Heitz (SPD). Wie Hofmeister erklärte, würden von den 14,04 Millionen Euro Bruttoumsatz jährlich rund 2,21 Millionen Euro von Besuchern aus einem Umkreis von 15 Kilometern generiert. Die Wertschöpfung für die Renngemeinde betrage rund eine Million Euro. Diese setze sich zusammen aus Pachtzahlungen in Höhe von 200 000 Euro, Grundsteuer und Wassergebühren in Höhe von über 40 000 Euro, Löhne und Gehälter inklusive Aushilfen von über 300 000 Euro, Einkauf von regelmäßigen Dienstleistungen von über 100 000 Euro sowie Ausgaben im Rahmen der Sanierung von über 400 000 Euro.

Kritische Worte hatte auch Hubert Schneider (CDU) hinsichtlich der Spätstartertage, an denen kein Besucher mehr die örtliche Gastronomie besuche. In diesem Jahr gebe es keinen Renntag mehr, der nach 19.30 Uhr aufhöre, sagte Jutta Hofmeister.

Martin Schäfer (FW) und Stefan Schneider (FW) vermissten fundierte Untersuchungen und bemängelten den Mindestlohn, für den die Mitarbeiter während der Renntage am Totalisator sitzen müssten.