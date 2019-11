Neuordnung rund um den Reisigplatz

Gaggenau

"Gute Entwicklung" Gaggenau (tom) - Seit vier Jahren ist Michael Pfeiffer (parteilos) Erster Beigeordneter und damit Bürgermeister in Gaggenau. Zeit für eine Halbzeitbilanz - und einen Blick in die Zukunft. Mit dem heute 56-jährigen verheirateten Familienvater sprach Thomas Senger (Foto: Senger).

Rastatt

Großprojekt auf Bauhof-Areal Rastatt (red/ema) - Die Arbeitsvergaben im Gemeinderat gaben einen Vorgeschmack auf das Mammutprojekt: Insgesamt 3,5 Millionen Euro gab das Gremium für Rohbau- und Holzbauarbeiten zur Errichtung des neuen Sozial- und Werkstattgebäudes auf dem Bauhofareal frei (Foto: pr)

Durmersheim

Neuer Pfarrer für Durmersheim Durmersheim (ema) - Die evangelische Kirchengemeinde Durmersheim bekommt einen neuen Pfarrer. Dirk Hasselbeck soll zum 1. September die Nachfolge von Walter Becker antreten, der im August in den Ruhestand getreten ist. Der 45-Jährige ist derzeit Pfarrer in Bad Dürrheim (Foto: pr).