Robert Wein: "Feuer brennt noch leidenschaftlicher"

Bietigheim

Bietigheim: Auto gerät in Brand Bietigheim (red) - Ein Auto ist am Mittwoch gegen 16.20 Uhr in Bietigheim kurz nach dem Einparken in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell ab, dennoch wurde ein Anwohner durch die starke Rauchentwicklung leicht verletzt (Symbolfoto: dpa).

Gaggenau

Brand in Wohngebäude Gaggenau (red) - Rund 100 000 Euro Schaden, eine derzeit unbewohnbare Wohnung, keine Verletzten. Dies ist die Bilanz eines Feuers am Dienstag in der Furtwänglerstraße in Ottenau. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Brand laut Mitteilung schnell löschen (Foto: Senger).

Bühl

Wohnmobil geht in Flammen auf Bühl (red) - Weithin sichtbar war heute der Brand eines Wohnmobils auf der Autobahn nahe der Anschlussstelle Bühl. Wie eine Polizeisprecherin berichtete, habe der Fahrer sein Gefährt zunächst wegen einer Panne auf den Standstreifen gelenkt, bevor das Feuer ausbrach (Foto: Wagner).

Weisenbach

Randale in der Kneippanlage Weisenbach (red) - Zu Beschädigungen der Kneippanlage im Gaisbachtal kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei unter anderem der Boden des derzeit leeren Kneippbeckens durch eine teerartige Flüssigkeit verunreinigt (Symbolfoto: av).