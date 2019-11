Rastatt liebäugelt erneut mit Landesgartenschau

Stuttgart



E-Roller drängen auf Südwest-Markt Stuttgart (lsw) - Zehn Anbieter für sogenannte E-Scooter haben Interesse, ihre elektrischen Tretroller auch in Stuttgart anzubieten. Die Stadt ist nach eigenen Angaben im Gespräch mit den Firmen. Auch in Karlsruhe und Mannheim gibt es schon Interessenten (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Zehn Anbieter für sogenannte E-Scooter haben Interesse, ihre elektrischen Tretroller auch in Stuttgart anzubieten. Die Stadt ist nach eigenen Angaben im Gespräch mit den Firmen. Auch in Karlsruhe und Mannheim gibt es schon Interessenten (Symbolfoto: dpa). » - Mehr