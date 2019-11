Tagesstätte für Senioren entsteht Bischweier (mak) - "So etwas brauchen wir im Dorf", zeigte sich Bürgermeister Robert Wein überzeugt von der Präsentation zum Wohnprojekt gegenüber dem Netto-Markt. Die Iffezheimer Firma Bau '72 plant dort auf einem 1 170 Quadratmeter großen Grundstück zwei Gebäude, von denen eines eine Tagesstätte für Senioren im Erdgeschoss beherbergt. Des Weiteren entstehen jeweils fünf Wohnungen unterschiedlicher Größe im ersten und zweiten Stock, die verkauft werden sollen, wie Jürgen Seiler, Geschäftsführer von Bau '72, dem Gemeinderat erläuterte. (mak) - "So etwas brauchen wir im Dorf", zeigte sich Bürgermeister Robert Wein überzeugt von der Präsentation zum Wohnprojekt gegenüber dem Netto-Markt. Die Iffezheimer Firma Bau '72 plant dort auf einem 1 170 Quadratmeter großen Grundstück zwei Gebäude, von denen eines eine Tagesstätte für Senioren im Erdgeschoss beherbergt. Des Weiteren entstehen jeweils fünf Wohnungen unterschiedlicher Größe im ersten und zweiten Stock, die verkauft werden sollen, wie Jürgen Seiler, Geschäftsführer von Bau '72, dem Gemeinderat erläuterte. Die Gemeinde hatte das Grundstück im Mischgebiet Mitte vergangenen Jahres zum Verkauf angeboten , drei Interessenten hatten sich beworben und ihr Konzept nichtöffentlich vorgestellt. Ende September hatte das Gremium beschlossen, die Planungen mit Bau '72 zu vertiefen. Nun stimmte der Rat in der jüngsten Sitzung dem vorgestellten Konzept zu und beauftragte den Rathauschef damit, das Grundstück auf Basis der in der nichtöffentlichen Sitzung am 2. Mai beschlossenen Konditionen zu verkaufen. Der erlöste Verkaufspreis soll zur teilweisen Deckung des Kontokurrentkredits eingesetzt werden, den die Gemeinde bei der Landesbank Baden-Württemberg hat. Dort werden sich die Schulden im Zusammenhang mit der Entwicklung des Baugebiets "Winkelfeld" zum Jahresende voraussichtlich auf 1,5 Millionen Euro erhöht haben.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Erinnerung an Klosterschule Bühl (hes) - In der fünften und letzten Folge der Serie "100 Jahre Kloster Maria Hilf" (Foto: hes) wird schwerpunktmäßig über Begebenheiten der zurückliegenden 70 Jahren berichtet. In den Herzen gar vieler bleibt die Erinnerung an die Schule St. Hedwig, die beim Abriss 2006 gesprengt wurde. » Weitersagen (hes) - In der fünften und letzten Folge der Serie "100 Jahre Kloster Maria Hilf" (Foto: hes) wird schwerpunktmäßig über Begebenheiten der zurückliegenden 70 Jahren berichtet. In den Herzen gar vieler bleibt die Erinnerung an die Schule St. Hedwig, die beim Abriss 2006 gesprengt wurde. » - Mehr