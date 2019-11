Rund 38 300 haben in Rastatt die Wahl

Für den Gemeinderat der Barockstadt sind dabei 40 Plätze zu vergeben - 28 für die Kernstadt, je drei für Niederbühl und Plittersdorf sowie je zwei für Ottersdorf, Wintersdorf und Rauental -, wobei das Gremium aufgrund von Ausgleichsmandaten in der Regel um einiges erweitert wird. Aktuell zählt der Gemeinderat sogar 47 Sitze. Davon hat die CDU 17, die SPD zwölf, die FW sieben, die Grünen fünf, FuR vier und die FDP zwei Sitze. In diesem Jahr stellen sich zwei weitere Parteien zur Wahl: Erstmals treten die AfD und die Linke an.

Insgesamt 43 Wahllokale sind am 26. Mai in der Kernstadt und den Ortsteilen geöffnet. Für die Kommunalwahl (zugleich findet auch die Europawahl statt) werden die Stimmzettel derzeit den Wahlberechtigten zugesandt, teilt die Stadtverwaltung mit. So könne die Verteilung der Stimmen auf die Listen und Bewerber in Ruhe zu Hause erfolgen. Die Wähler sollen die Stimmzettel am Wahlsonntag dann ins Wahllokal mitbringen, wo sie die Stimmzettelumschläge erhalten, bei Bedarf aber auch neue Stimmzettel.

Noch bis Freitag, 24. Mai, 18 Uhr, kann Briefwahl beantragt werden. Briefwahlunterlagen können persönlich im Bürgerbüro (Zimmer E 17 und E 18) in der Herrenstraße 15 abgeholt werden.

Und für was stehen die Parteien und Vereinigungen in Rastatt? In einer Synopse gibt das BT Positionen wieder, die die auf Listenplatz eins stehenden Kandidatinnen und Kandidaten von CDU, SPD, FW, Grünen, FuR, FDP, AfD und Linken zu vorgegebenen Themen formuliert haben. Den Auftakt machen heute auf der nebenstehenden Seite die Themen Stadtentwicklung und Wohnungsbau. Zwei weitere Seiten folgen. Dabei geht es dann um die Themenbereiche Verkehr & Umwelt und Bildung & Kultur sowie Sicherheit & Ordnung und die Politik in den Stadtteilen.

