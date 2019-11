Eintauchen in die Welt des Mittelalters

Bietigheim - Auf dem Waffenrock weist ein Malteserkreuz den Wächter mit Hellebarde als Kreuzritter aus. Links daneben zwei freundliche, ebenfalls altertümlich gekleidete Menschen an einem Tischlein, die Kasse. Den Obolus berappen, und schon kann die Zeitreise beginnen. Das Gelände um die Bietigheimer Festhalle hatte sich zwei Tage lang in ein mittelalterliches Lager verwandelt.

Zum dritten Mal lockte der Mittelaltermarkt Besucher aus der Region an. Ein bisschen fühlte sich der Besucher an die Asterix-Comics erinnert, die damit beginnen, dass es ein unbeugsames Dorf im ansonsten besetzten Gallien gibt. Und im Bietigheimer Mittelalterlager nannte sich auch tatsächlich ein Marketender nach dem bekannten Asterix-Fischhändler Verleihnix und verkaufte Fischbrötchen.

Die Veranstaltung ist eine gelungene Mischung aus Markt, Kunsthandwerk und Lagerleben. Fans mittelalterlicher Waffen konnten am Wochenende nicht nur fertige Schwerter, Streitäxte oder Dolche bewundern, sondern auch den Schmieden bei ihrer Arbeit zusehen. Leuchtende Augen bei Erwachsenen, die solche Blankwaffen wohl schon als Kinder im Kino oder im Fernsehen bestaunt hatten. Gleich neben der tschechischen Schmiede leuchtende Augen bei den Kindern: Ein "Ausrüster" für Nachwuchs-Knappen und Fräuleins sowie Ritter bot Holzschwerter, Äxte und Schilde im Kleinformat an und ließ die Eltern in ihre Geldbeutel greifen. Neben dem martialischen Angebot gab es auch Schmuck, Kunsthandwerk, Gewürze und in der Sagenschneiderei Stoffe und "Gewandungen" zu kaufen. Gaukler jonglierten, Schwertkämpfer schlugen sich und mittelalterliches Personal trank Met im großen Zuber im Badehaus. "Die Ispringer", eine Interessengemeinschaft aus dem Schwäbischen, erläuterte die historischen Waffen, ermöglichte den Besuchern, eine Ritterrüstung anzulegen, oder führte in das Instrumentarium eines mittelalterlichen Henkers ein. Bei all dem mörderischen Vergnügen durfte der Segen natürlich nicht fehlen: Die Ispringer hatten einen Altar inklusive der heiligen Speerspitze aufgebaut.

Mehr als 60 Händler, Gaukler, Handwerker waren zum dritten Mittelaltermarkt gekommen. Die zeigten sich durchweg als große Fans des Markts. Es sei so familiär und entspannt, war allenthalben zu hören. Das ist genau das, was die Veranstalter, die Malscher Familie Gormanns, auch wollen: "Wir haben viele offene Lager hier, wo die Besucher hineingehen können. Es macht einfach einen Riesenspaß", sagte Thomas Gormanns vom Gormanns-Clan; die Familie hat sich beim Besuch eines Mittelalterspektakels vor 20 Jahren infizieren lassen und hat den Mittelaltermarkt ins Leben gerufen. Der Clan tritt bei solchen Events als Kiewer Rus auf. Neben den Angeboten für Groß und Klein, es durfte gebastelt und mit dem Langbogen geschossen werden, gab es auch Musik: Am Samstagabend stellte die Gruppe Saitenstreich trotz Regen ihre neue CD vor. Und zum Abschluss des ersten Lagertags präsentierten "Lumières dans le noir" eine Feuershow.