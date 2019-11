Gelungene Mischung wird 100

Au am Rhein

Au am Rhein

Schulhof wird Spielplatz Au am Rhein (HH) - In Au am Rhein wurde der Schulhof zu einem Spielplatz umgestaltet. Bürgermeisterin Veronika Laukart sprach bei der Eröffnung von "Bewegung, Erholung und Kommunikation" als wesentliche Zwecke. Die Kosten werden auf rund 330 000 Euro beziffert (Foto: HH).

Bühl

Bühl

Tennisclub breit aufgestellt Bühl (gero) - Eine Blaupause gab es weit und breit nicht. Und doch: Die Auflösung der beiden Bühler Tennisclubs Blau-Weiß und Grün-Weiß und die Neugründung eines gemeinsamen Tennisclubs Bühl im Jahr 2015 kommt einem Aufschlag-Ass gleich (Foto: Hammes).

Bühl

Bühl

Ein Fahrrad ersetzt den Esel Bühl (mig) - Mehr als 400 Zuschauer sahen in Neusatz das Musical "Isaak - So sehr geliebt" des christlichen Jugendwerks Adonia. Die Handlung blieb sehr nah an der Bibel. Allerdings zogen die Hauptdarsteller nicht mit einem Esel los, sondern auf einem Fahrrad (Foto: mig).

Loffenau

Loffenau

Mitreißende Musiknacht Loffenau (sazo) - Wie Sterne am Himmelszelt, so funkelten die Instrumente bei der zehnten Loffenauer Musiknacht. Geboten wurde eine klanggewaltige, mitreißende Mischung aus Blasmusik, swingenden Bigband Klassikern sowie Melodien beliebter TV-Serien und Kindersongs (Foto: Zoller).