Grundstein für neues Logistik-Herzstück liegt

Schließlich soll das Vorhaben das neue Herzstück des Logistiknetzwerks des Unternehmens werden. Von dort rollen, wenn der Bau nach Plan läuft, ab Herbst 2021 Waren in alle fünf Regionallager des Edeka-Südwest-Absatzgebiets: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessens Süden sowie Teile Bayerns. Dabei wird Rastatt Umschlagplatz für die sogenannte "Langsamdreher" (die so heißen, weil sie länger in den Marktregalen liegen als Frischeprodukte) - Konserven, Gewürze, Kaffee, Tee, Süßwaren und Drogerieprodukte. Bis zu 400 Arbeitsplätze, so Huber, sollen dort mittelfristig geschaffen werden. Neben dem Gebäudekomplex mit halbautomatisiertem Hochregallager entstehen auf zwei Geschossen Büro-, Verwaltungs- und Sozialräume sowie eine Werkskantine und ein Parkhaus. Auf dem begrünten Dach ist eine Photovoltaikanlage geplant, die mit einer Spitzenleistung von 500 000 Kilowattstunden den eigenen Energiebedarf decken soll. Auf dem Betriebsgelände soll zudem eine Wartefläche für Lkw geschaffen werden. Im Lager selbst werden Elektrofahrzeuge eingesetzt.

Den Standort an der Autobahn nannte Huber "perfekt" - man habe im Vorfeld mehrere überprüft -, die Kooperationsbereitschaft von Stadtverwaltung und Gemeinderat Rastatt sei "sehr hoch".

Ministerin Hoffmeister-Kraut sieht das Vorhaben als "Gewinn für die Stadt, die Region und den ganzen Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg". Mit Blick auf den Online-Handel und den Umbruch in der Branche nannte sie es umso wichtiger, dass die Unternehmen vor Ort handlungsfähig blieben.

Rastatts OB Hans Jürgen Pütsch rechnet damit, dass die Ansiedlung die Attraktivität der Stadt - "die Wachstumsstadt überhaupt in der Region" - weiter steigert. Für Rastatt sei dies ein großer Erfolg. Wie Edeka-Geschäftsführer Huber richtete er den Blick aber auch auf das wachsende Verkehrsaufkommen. Nicht nur im Rastatter Gewerbegebiet mit seinen Neuansiedlungen, entlang der A 5-Achse überhaupt (mit Malsch und Mugg ensturm) steigen die Zahlen. Die gewerbliche Entwicklung schreite schneller voran als die Infrastruktur, die dem nicht mehr standhalte. Der Appell an die Ministerin: Sich beim Bund für einen schnelleren Ausbau des Autobahnknotens Rastatt-Nord einzusetzen. "Ein Baubeginn 2025 ist zu spät", so Rastatts OB.

"Sie haben in mir eine Fürsprecherin", versichert Hoffmeister-Kraut dem Unternehmen wie der Stadt. Sie werde sich mit Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) "zusammensetzen und ausloten, inwieweit das Land hier beschleunigend einwirken kann."