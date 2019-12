Neuer Großauftrag für Umweltstiftung

Rosengard



Mittag beendet Fußball-Karriere Rosengard (red) - Der leise Abgang passt zu Anja Mittag. Die langjährige Fußball-Nationalspielerin hat nie das Rampenlicht gesucht, und so beendete die 34-Jährige am Montagabend nach dem Auswärtsspiel ihres schwedischen Teams FC Rosengard ihre Karriere (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Der leise Abgang passt zu Anja Mittag. Die langjährige Fußball-Nationalspielerin hat nie das Rampenlicht gesucht, und so beendete die 34-Jährige am Montagabend nach dem Auswärtsspiel ihres schwedischen Teams FC Rosengard ihre Karriere (Foto: dpa). » - Mehr