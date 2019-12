Archäologische Funde von der Steinzeit bis zum Mittelalter



Wer in die Geschichte Rastatts und seiner Region eintauchen möchte, der ist im Stadtmuseum an der richtigen Adresse. Allerdings reichte die 2004 neu eingerichtete Dauerausstellung seither nicht allzuweit in die Geschichte zurück. Dabei lagern im Depot eigentlich viele interessante archäologische Funde aus der Ur- und Frühgeschichte, aus der Kelten- und Römerzeit und auch aus dem Mittelalter. Zuletzt waren diese in einer viel beachteten Ausstellung "Spuren früher Zeiten" 2011 zu sehen, was sich auch in vermehrtem Besucherinteresse, darunter viele Schulklassen, niederschlug. Fast 5 000 Gäste zählte das Museum damals. Einen noch höheren Wert von 5 504 Besuchern verzeichnete das Haus nur 2014, als die Sonderausstellung zum Rastatter Frieden von 1714 gezeigt wurde. 2018 waren es 3 441 Personen.

Das Jubiläumsjahr 2020 ist nun Anlass, die archäologische Sammlung verknüpft mit der Stadtgeschichte bis zum ausgehenden Mittelalter im bereits renovierten Gewölbekeller neu zu präsentieren. Die bisherige Dauerausstellung des Stadtmuseums setzt erst mit dem Ende des Pfälzischen Erbfolgekriegs 1689 ein.

Die archäologische Sammlung des Stadtmuseums beinhaltet Bodenfunde aus Rastatt und Umgebung, die die Siedlungsgeschichte der Region dokumentieren. Als Themenblöcke der neuen Dauerausstellung sind vorgesehen: Die Steinzeit, Bronze- und Keltenzeit, die Römer und die merowingische Epoche im frühen Mittelalter, die durch Gräberfelder in Durmersheim und Iffezheim sowie durch die aufgegebene Siedlung Muffenheim zwischen Plittersdorf und Ottersdorf vertreten ist. Auch die Zeit zwischen der Ersterwähnung von Rastatt als Marktflecken 1084 bis zur Zerstörung 1689 wird thematisiert.

Das von Iris Baumgärtner geleitete Museum beabsichtigt eine moderne zeitgemäße grafische und ausstellungstechnische Gestaltung. Medien und interaktive Stationen (mediale Animationen oder Hörstationen) sind für die Vermittlung, die leichtere Zugänglichkeit und das Verständnis der Inhalte vorgesehen.

Geschichte im Experiment erfahren

Dies soll auch verstärkt durch experimentelle Stationen geschehen: Wer hat schon mal einen Faustkeil in der Hand gehalten? Wie anstrengend ist das Kornmahlen ohne Strom? Wie läuft es sich in einer Römersandale? Wie hat man mit einfachsten Werkzeugen das Fell von der Tierhaut abgeschabt? Bei der Entwicklung der Experimentierstationen ist das Mitwirken von Jugendlichen vorgesehen. Die Eröffnung des neuen Bereichs soll im November 2020 sein.