Toiletten werden zuerst auf Vordermann gebracht Kuppenheim (mak) - "Der Zuspruch freut mich riesig", kommentierte Bürgermeister Karsten Mußler die positive Entwicklung bei den Anmeldungen für die Werkrealschule und Werner-von-Siemens-Realschule, die in der Gemeinderatssitzung am Montag vorgestellt wurde. Das Gremium vergab zudem ein erstes Paket von Gewerken, die den Auftakt der rund sieben Millionen Euro teuren Sanierung der Favoriteschule bilden.



Lediglich zwölf Schüler hatten sich Anfang Mai 2018 für die fünfte Klasse der Werkrealschule angemeldet, aktuell sind es 26 für das Schuljahr 2019/20: "Wir hatten 34 Anfragen und haben Schüler abweisen müssen, da wir den Standort Muggensturm verlieren", verdeutlichte Mußler. Die meisten Anmeldungen, elf an der Zahl, kommen aus Kuppenheim, gefolgt von Muggensturm mit sieben. Auch bei der Werner-von-Siemens-Realschule sind die Anmeldezahlen deutlich gestiegen: Von 67 im Vorjahr auf aktuell 80. Davon kommen 38 aus Kuppenheim, 21 aus Muggensturm und zehn aus Haueneberstein. "Wir hätten an der Realschule auch locker eine vierte Klasse bilden können, haben aber davon abgesehen", erklärte der Rathauschef. Außerdem achte man darauf, die Klassen nicht bis zum letzten Platz zu füllen: "In den Klassen sechs bis acht wechseln viele Schüler vom Gymnasium auf die Realschule." Die Favoriteschule war Bestandteil eines weiteren Tagesordnungspunkts, bei dem es um die Vergabe von sechs Gewerken ging, mit denen die umfassende Sanierung der Bildungseinrichtung in Angriff genommen wird. Nach Vergabe der Architektenleistungen und der Fachplaner sollen in einem ersten Bauabschnitt für 336 500 Euro die Toilettenanlagen im Klassentrakt saniert werden. Die Ausführung ist für die diesjährigen Sommerferien vorgesehen. Das Gewerk Abbruch wurde an die T.I.S. GmbH aus Durmersheim vergeben, die mit rund 25 500 Euro (brutto) das günstigste Angebot eingereicht hatte. Der zweite Bieter hatte knapp 56 800 Euro für die Abbrucharbeiten verlangt. Die Fliesenarbeiten übernimmt das Durmersheimer Unternehmen Herbert Ell Fliesen GmbH für 55 300 Euro (brutto). Die Trockenbauarbeiten vergab das Gremium an die Heinrich Schmid GmbH & Co. KG aus Baden-Baden für 39 700 Euro (brutto), der Betrag liegt rund 4 000 Euro über der Kostenschätzung der Fachplaner. Die Elektroinstallationen werden von der Gernsbacher Firma Bender Elektrotechnik übernommen, die mit knapp 64 600 Euro (brutto) das günstigste Angebot eingereicht hatte. Dennoch lag dieser Betrag rund 14 000 Euro über der vom Ingenieurbüro Hübner errechneten Kostenschätzung: "Das ist der aktuell sehr guten Auftragslage der Firmen geschuldet", meinte Mußler. Die Gewerke Heizung, Lüftung und Sanitär vergab der Kuppenheimer Rat an das Jens Donat Service-Center aus Walzbachtal für 115 500 Euro (brutto). Dieser Betrag liegt nur geringfügig über der Kostenschätzung. Die Sanitär-Trennwände werden von der Sana Trennwandbau GmbH aus dem oberpfälzischen Luhe-Wildenau für rund 11 200 Euro geliefert und eingebaut. Die Vergaben für die Estricharbeiten in Höhe von 6 400 Euro und die Malerarbeiten in Höhe von knapp 3 900 Euro liegen im Zuständigkeitsbereich des Bürgermeisters. Ein Vertreter des beauftragten Architekturbüros DUplus aus Rastatt erläuterte kurz die Neugestaltung der Toiletten, deren Wände hellgraue Fliesen erhalten, zur optischen Auflockerung werden bunte Fliesen eingestreut. "Wir haben Wert auf einen zeitlosen Charakter gelegt", erklärte der Architekt. Der zweite Bauabschnitt ist für den Sommer 2020 geplant, dann sollen Klassenzimmer und Fassade saniert werden, zudem wird an die Favoriteschule ein Aufzug angebaut. Der dritte Bauabschnitt im Sommer 2021 umfasst die Sanierung des Verwaltungstrakts sowie die Aufstockung und den Ausbau der Eingangshalle.

Kuppenheim

