Bauhof-Neubau im Visier

Elchesheim-Illingen- Mit dem Tag der Kommunalwahlen am kommenden Sonntag endet die Amtszeit des jetzigen Gemeinderats. Gerade noch rechtzeitig hat das Gremium am Montag damit den Haushaltsplan unter Dach und Fach gebracht. Die Verabschiedung war eine Angelegenheit von wenigen Minuten.

Zwei Wochen zuvor war er, noch als Entwurf deklariert, von Bürgermeister Rolf Spiegelhalder erläutert und ohne Änderungswünsche gutgeheißen worden (wir berichteten). Der abschließende Beschluss war nur Formsache und erfolgte einstimmig.

Das komplexe Werk war diesmal komplizierter, denn zum ersten Mal wurde es nach der neuen Rechtsnorm erstellt, der sogenannten Doppik. Sie ähnelt der doppelten Buchführung nach Kaufmannsart. Im Ergebnishaushalt werden Erträge von 6,8 Millionen Euro erwartet, es sind Aufwendungen in Höhe von knapp 6,97 Millionen vorgesehen. Im Finanzhaushalt stehen 3,5 Millionen Euro für Investitionen bereit. Über die größten Einzelposten hat das BT anlässlich der Haushaltsrede des Bürgermeisters bereits berichtet.

Bei der Beschlussfassung machte Spiegelhalder am Montag lediglich noch eine Anmerkung zu den Schulden. Er stellte klar, dass es im Gemeindehaushalt nur direkte Verbindlichkeiten der Kommune gebe. Laut Haushalt wird bei diesen bis Jahresende mit einem Betrag von 1,55 Millionen Euro gerechnet, was 480 Euro pro Einwohner entspreche. Aus dem Gemeindeverwaltungsverband, der für die Abwasserentsorgung zuständig ist, kommen pro Kopf voraussichtlich 82 Euro hinzu. Die prognostizierte Pro-Kopf-Verschuldung könnte somit am Jahresschluss bei 562 Euro liegen. Im Landesdurchschnitt sind es 392 Euro. Die Rücklagen sinken auf vermutlich 2,48 Millionen Euro.

Zur neuen Haushaltsform gehört auch die mittelfristige Finanzplanung für die drei Folgejahre. Aus dieser geht hervor, dass bei der Gewerbesteuer, die momentan mit 350 000 Euro veranschlagt wird, keine Veränderung erwartet wird. Bei den Schlüssel- und Investitionszuweisungen vom Land hofft man auf einen Anstieg von derzeit 1,57 Millionen Euro auf schrittweise 1,63 Millionen Euro bis 2022.

Der Anteil an der Einkommensteuer ist dieses Jahr auf 2,28 Millionen Euro taxiert. Die Prognosen lauten für 2020 2,43, für 2021 2,56 und für 2022 knapp 2,7 Millionen Euro.

Auf der Investitionsliste finden sich für das nächste Jahr 160 000 Euro für den Bau von Wegen für die Erschließung des Campingplatzes, der am Goldkanal entstehen soll, sowie 234 000 Euro für die energetische Sanierung und den behindertengerechten Umbau des Rathauses. Über den Einbau eines Aufzugs im Verwaltungsgebäude war im Gemeinderat schon beraten worden. Weil für dieses Jahr aber kein Zuschuss aus dem Ausgleichsstock bewilligt wurde, ist die Sache auf 2020 verschoben worden. Als mittelfristig größtes Projekt wird in der Planung der Neubau eines Bauhofs für 1,3 Millionen Euro im Jahr 2021 genannt.

Eine Maßnahme im aktuellen Haushalt, die gerade fertiggestellt wurde, ist die Umgestaltung der Scheidgrabenanlage zwischen Hammen- und Altrheinweg. Der Etat beziffert die Gesamtkosten auf 102 300 Euro, vom Land gibt es einen Zuschuss in Höhe von 50 900 Euro.

Am Montag war das neu gemachte Teilstück des Grünzugs noch mit Bauzäunen versperrt, die schon einige Wochen stehen. Wie der Bürgermeister in der Sitzung mitteilte, sei am vergangenen Freitag die Bauabnahme erfolgt. Es seien noch zwei kleinere Änderungen vereinbart worden. Sobald das frisch eingesäte Gras es zulasse, soll die Anlage freigegeben werden, "vielleicht" schon diese Woche.

Die Sitzung wird wohl nicht die letzte des alten Gemeinderats sein. Zwar verlangen die einschlägigen Vorschriften, dass sich das neue Gremium, sobald die Wahlergebnisse rechtskräftig bestätigt sind, "unverzüglich" konstituiert. Bis dahin aber hat das derzeitige Gremium die Geschäfte weiterzuführen. "Wesentliche Entscheidungen" soll es aber nicht mehr treffen.