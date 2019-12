In 47 Höfen tobt der Floh

Dieser findet nicht wie sonst üblich bei solchen Veranstaltungen an einem zentralen Ort statt, sondern in mehreren Höfen im ganzen Dorf. "Die Idee entstand bei unserem Barcamp im Januar", erinnert sich Ingrid Heck-Fütterer vom Jugend-, Senioren- und Familienbüro. Ursula Nachbauer habe das Thema damals im Rahmen des Bürger-Workshops angeregt - und es stieß auf große Resonanz. Nach einem Aufruf meldeten sich zahlreiche Bietigheimer, die bei der Aktion mitmachen und die in ihren Höfen und Vorgärten Waren feilbieten wollten - insgesamt 47 von ihnen sind im Infoheft zum Hofflohmarkt verzeichnet (siehe Infografik). Sie alle werden am kommenden Samstag in ihren Höfen eine bunte Mischung präsentieren - von Kunst bis Krempel, von Ausrangiertem bis zu echten Liebhaberstücken, von Kinderspielzeug bis zu Haushaltsgegenständen - eben alles, was sonst auch auf einem Flohmarkt zum Verkauf angeboten wird. Die Besonderheit: Die Teilnehmer bauen ihre Tische selbst auf und können dabei natürlich so viel Verkaufsfläche wie von ihnen gewünscht belegen.

Aufwand so gering





wie möglich



"Das Ziel war, den Aufwand so gering wie möglich zu halten", sagt Heck-Fütterer , die inzwischen noch viel mehr Anfragen als die von den im Infoflyer verzeichneten Teilnehmern erhalten hat. Es ist also durchaus möglich, dass sich neben den 47 Verkaufsständen noch viel mehr Hoftore öffnen, hinter denen Waren angeboten werden.

Los geht es am Samstag um 10 Uhr morgens, um 17 Uhr soll Schluss sein. Großer Vorteil für die Verkäufer, die nicht gewerblich sein dürfen: Sie müssen ihre Stände nicht in aller Frühe irgendwo weit von zu Hause entfernt aufbauen, sondern können gemütlich nach dem Samstagsfrühstück starten. Wer mag, kann sogar schon freitags seinen Stand vorbereiten. Einen kleinen Obolus in Höhe von fünf Euro mussten diejenigen, die mit ihrem Stand im Infoblatt vermerkt werden wollten, im Vorfeld berappen, ansonsten ist die Teilnahme am Flohmarkt in den Höfen kostenlos.

Ingrid Heck-Fütterer und ihre Mitstreiter hoffen nun auf gutes Wetter. "Wenn es regnet, wäre das sehr schade für die Aktion." Die soll nicht die letzte ihrer Art bleiben: Wenn die Resonanz passe, könne man sich vorstellen, das Ganze ein- bis zweimal im Jahr anzubieten. "Der Aufwand ist ja wie gesagt recht gering."

Übrigens ist auch für das leibliche Wohl der Gäste am Samstag gesorgt: Den Verkäufern bleibe es vorbehalten, ob sie für ihre ,Kunden' im Hof eine kleine Stärkung anbieten wollen. In jedem Fall aber sei beim Theaterhock der Theatergruppe "Extract" auf dem Kirchplatz ab 16 Uhr und beim Sportfest des SV "Germania" (bei den Sportplätzen) für die Flohmarktbesucher die Möglichkeit zur Einkehr geboten.