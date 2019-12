Ansicht der Akropolis

Karlsruhe

Das gläserne Gericht Karlsruhe (sj) - Das Bundesverfassungsgericht residiert seit Mai 1969 in fünf flachen Pavillons nahe dem Schlossplatz. Im BT-Interview erläutert Professor Wolfgang Grether, der für die Sanierung 2011 bis 2014 verantwortlich war, architektonische Besonderheiten (Foto: Jehle). » - Mehr

Rastatt

160 000 Euro fürs Stadtmuseum Rastatt (sl) - Die Dauerausstellung des Rastatter Stadtmuseums erhält einen neuen Bereich, um seine archäologische Sammlung zu präsentieren. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Das Gremium billigt dem Museum zu diesem Zweck einen Betrag von 160 000 Euro zu (Foto: sl). » - Mehr

Bühl

Feuerwehrhaus West eröffnet Bühl (jure) - Als ein Zeichen der Wertschätzung können die Floriansjünger aus Balzhofen, Vimbuch und Oberweier den gestrigen Ansturm zum Tag der offenen Tür ihres neuen Domizils verbuchen. Bereits zur offiziellen Eröffnung am Morgen waren freie Plätze in der Gerätehalle Mangelware. » - Mehr