Kaum Interesse an Bäretriewerfest

Gernsbach



Umstrukturierung im Reha-Zentrum Gernsbach (stj) - Das Mediclin Reha-Zentrum in Gernsbach steht vor Umstrukturierungen. Wie das Unternehmen mit Sitz in Offenburg auf BT-Anfrage bestätigt, schließt es zum 30. September am Standort Langer Weg die Abteilung zur orthopädischen Rehabilitation (Foto: Mediclin). » Weitersagen (stj) - Das Mediclin Reha-Zentrum in Gernsbach steht vor Umstrukturierungen. Wie das Unternehmen mit Sitz in Offenburg auf BT-Anfrage bestätigt, schließt es zum 30. September am Standort Langer Weg die Abteilung zur orthopädischen Rehabilitation (Foto: Mediclin). » - Mehr