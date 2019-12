Musikschule schlägt neue Töne an

Die Musikschule ist der Stadt lieb und teuer. Bei rund 650 000 Euro lag das Defizit im Jahr 2017. Bereits vor sechs Jahren hatte die Verwaltung nach einem Beschluss des Gemeinderats damit begonnen, zumindest bei der Personalstruktur einen anderen Weg einzuschlagen. In der Regel sollen neue Lehrkräfte nicht mehr nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) eingestellt werden, sondern als Honorarkräfte - je nach Bedarf. In bestimmten Fächern sollten TVöD-Lehrer aber zumindest in Teilzeit eingesetzt werden.

Wie aus dem aktuellen Haushalt der Stadt hervorgeht, haben diese Rahmenbedingungen dazu geführt, dass die Zahl der Personalstellen von 2011 bis 2017 zwar auf 31 gestiegen ist. Die Zahl der Lehrkräfte, die nur auf Honorarbasis beschäftigt sind, ist aber von neun auf 14 gestiegen.

Teilweise dauern solche Beschäftigungsverhältnisse schon seit vielen Jahren an, wie die SPD-Fraktion im Rastatter Gemeinderat moniert. Sie fordert, dass diesen Lehrkräften eine Perspektive aufgezeigt wird, wie diese Tätigkeit in eine dauerhafte Festanstellung umgewandelt werden kann. Abgesehen von ihrer Auffassung "Guter Lohn für gute Arbeit" hält die SPD eine auf Dauer angelegte Beschäftigung auch deshalb für sinnvoll, weil diese Mitarbeiter der Musikschule auch nach außen kontinuierlich ein Gesicht geben.

In einem Antrag, der am Montag zunächst auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung stand, hatte die SPD eine Reihe von Fragen formuliert. Doch Antworten hatte die Verwaltung nicht parat - mit dem Hinweis darauf, dass man die Betrachtung der Situation in die Vorstellung der neuen Konzeption nach der Sommerpause einbetten wolle. Ohnehin stimmte eine Mehrheit aus CDU, Freien Wählern, FuR und FDP für eine Vertagung des Tagesordnungspunkts.