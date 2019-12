Lampenfieber und das Badner Lied

Von Anja Groß Muggensturm - So leicht soll mir das also mal von der Hand gehen? Gebannt beobachte ich beim Konzert des Musikvereins Muggensturm das Klarinettenregister und bin beeindruckt. Keine roten Gesichter, keine Schweißausbrüche wie bei mir, scheinbar locker und leicht spielen die Musikerinnen und Musiker im Konzertreigen mit - wow! "Vor dem Start eures spannenden Projekts habt ihr noch die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre das Jahreskonzert unseres Hauptorchesters (HO) mitzuerleben", hatte Ausbildungsleiter Michael Krug alle Aspiranten des Anfängerorchesters eingeladen. Eine sympathische Idee, finde ich. Und denke mit Blick auf die rund 45 Musiker auf der Bühne: "Die brauchen uns" - und zwar dringend! Nicht so sehr uns Anfänger, das wäre vermessen. Aber weibliche Verstärkung ist hier erforderlich - und ich weiß mit mir schon von drei Nachwuchsmusikerinnen. Denn dieses Blasorchester ist eindeutig männerlastig - ob das bei Musikvereinen generell so ist? Ich habe, ehrlich gesagt, noch nie darauf geachtet. Dafür sind alle Generationen vertreten. Von 13 bis 81 Jahre sind die Musiker - von Piccolo- und Querflöte über Klarinette, Alt- und Tenorsaxophon, Trompete und Flügel-, Wald-, Tenor- und Baritonhorn bis hin zu Posaune, Tuba und den Percussioninstrumenten wie Schlagzeug, Pauke und einiges mehr sind vertreten. In grau-grüner Einheitskleidung präsentiert sich das Orchester. So ein optisch einheitlicher Auftritt macht schon etwas her. "Ich bin total aufgeregt", höre ich im Vorbeilaufen eine Musikerin ihrer Kollegin zuraunen. Das glaube ich! Die Wolf-Eberstein-Halle ist gut besucht. Und Lampenfieber ist bekanntlich eine "Krankheit", die auch TV-Größen nach zig Auftritten noch befällt, wie ich jüngst erst über Stefan Mross gelesen habe. Dirigent Roland Kopp betritt die Bühne, dessen Zehnjähriges beim Musikverein Muggensturm an diesem Abend gewürdigt wird. Die ersten Töne erklingen, und die Instrumente klingen im reibungslosen Zusammenspiel einfach harmonisch. Und sogar Queen sowie Musicalmelodien spielt das Orchester, nicht nur Märsche und Polkas (wie ich ein wenig befürchtet hatte). Ich bin begeistert! Eins wird mir jedoch auch klar: Es ist für mich noch ein weiter Weg bis dahin - aber was soll's? Man wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben. Apropos: Am Ende des Konzerts erklingt das bei vielen Anlässen in der Region immer wieder zu hörende "Badner Lied", die badische Hymne sozusagen. Vom Orchester gesungen und gespielt. "Soso", raunt mein Mann mir schmunzelnd zu, "nun musst Du das auch endlich mal richtig lernen". Gut, nach 30 Jahren im Badischen wird es Zeit für mich Nordlicht, gebe ich ja zu! Vermutlich gehört das in einem Musikverein sowieso zur Grundvoraussetzung. Ich bin jedenfalls gespannt. Und habe Lust auf mehr - so bin ich nun sehr neugierig auf das erste Treffen des Anfängerorchesters für Erwachsene und auf das mit Peter Müller, der an diesem Abend ebenfalls im Orchester mitspielt. Am 27. Mai um 18.30 Uhr ist es soweit: Die erste Probe in der Wolf-Eberstein-Halle steht an (Info unter: ausbildung@musikvereinmuggensturm.de). Eines ist klar: Nicht nur bis dahin muss ich noch fleißig üben. Das tue ich auch - immerhin hat Ausbilderin Lilia Jones-Gonzalez mir für diese Woche vier neue Töne aufgetragen. Und zudem das Legato-Spielen, bei dem nur der erste Ton angestoßen und dann mehrere Töne gebunden werden. Es geht schon besser, am Daumen (wo die Klarinette aufliegt) bildet sich die von Lilia schon angekündigte Hornhaut, und das beste Zeichen: Unsere Katze bleibt mittlerweile seelenruhig liegen, wenn ich anfange, Klarinette zu üben. Also kann es ganz so schlimm ja nicht mehr sein! Oder gewöhnt man sich einfach an alles?

