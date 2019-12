Trio aus dem Mittelalter stellt sich Tücken der Neuzeit Durmersheim (saa) - Wie müsste sich wohl ein Zeitreisender fühlen, der aus dem 14. Jahrhundert in das Jahr 2019 kommt? In dem Stück "Melissengeist und Klosterfräulein" lässt Regisseur Dieter Baldo das mittelalterliche Trio "Tod, Lungenpest und Beulenpest" auf die Tücken des Jahres 2019 treffen. Bei der Premiere am Samstag vor kleinem Publikum zeigt Baldo, dass es nicht immer einen großen Saal mit umfassender Bühnentechnik benötigt, um den Zuschauern ein gelungenes Theatererlebnis zu bescheren. (saa) - Wie müsste sich wohl ein Zeitreisender fühlen, der aus dem 14. Jahrhundert in das Jahr 2019 kommt? In dem Stück "Melissengeist und Klosterfräulein" lässt Regisseur Dieter Baldo das mittelalterliche Trio "Tod, Lungenpest und Beulenpest" auf die Tücken des Jahres 2019 treffen. Bei der Premiere am Samstag vor kleinem Publikum zeigt Baldo, dass es nicht immer einen großen Saal mit umfassender Bühnentechnik benötigt, um den Zuschauern ein gelungenes Theatererlebnis zu bescheren. Die Premiere des Stücks ist gleichzeitig auch die erste Aufführung der Federbachfestspiele im Zelt "Pulcinella". Aufgrund der schlechten Wetterlage mussten die vorherigen Veranstaltungen abgesagt werden. "Es ist ein Wunder, dass Pulcinella überhaupt noch steht", meint Baldo. In dem kleinen Zelt herrscht eine besondere Atmosphäre. Die Luft ist etwas stickig, der Zuschauerraum ziemlich eng. Das Zentrum bildet die Bretterbühne, in deren Mitte ein roter Stuhl platziert wurde. Eine Besonderheit im Zelt "Pulcinella" ist die Nähe des Publikums zur Bühne. Nur wenige Zentimeter trennen die erste Zuschauerreihe von den Brettern, sodass man quasi mitten im Geschehen sitzt. Das nutzen auch die Schauspieler: Mit stetigem Blickkontakt zu einzelnen Zuschauern lassen sie das Publikum Teil des Stücks werden und sorgen somit für ein besonderes Theatererlebnis. Pünktlich zum Glockenschlag hüpft der Narr (Barbara Pick) in das Zelt. Mit seiner leidenschaftlichen und übertrieben zügellosen Art genießt er es, von den Durmersheimer Jungfrauen (Veronika Schmidt und Ingrid Renz) umworben zu werden. Doch dann bekommt er eine Einladung zum ersten Durmersheimer Seuchenkonvent überreicht. Der Tod (Michael Casper-Müller), seine Gattin Lungenpest (Bettina Davidenkoff) und ihre Schwester Beulenpest (Anna Zimmermann) sehnen sich nach den alten Zeiten, in denen sie von den Menschen gefürchtet wurden. Der erste Auftritt des tödlichen Trios ist sehr schaurig inszeniert. Mit langen schwarzen Kutten und einem Rollator bahnen sie sich den Weg auf die Bühne. Doch der gruselige Schein trügt. So entpuppt sich Lungenpest als exzentrische Furie und der Tod als lustloser Ehegatte, der Liebesunterricht vom Narren benötigt. Beulenpest, die nur stöhnend kommunizieren kann, entwickelt sich zum Publikumsliebling und sorgt mit ihrer albernen Art für einige Lacher. Auf dem Seuchenkonvent wird beschlossen, die Durmersheimer mit einer Liebeskrankheit anzustecken, um sie wieder Mores zu lehren. Doch das Trio muss sich einigen Tücken der Neuzeit stellen: Wie kann man die Menschen im Jahr 2019 ohne mittelalterlichen Minnegesang verführen? Es ist gerade die ironische Kritik an der heutigen Gesellschaft, die das Stück interessant macht. So wird das tödliche Trio von einem Punker (Konrad Schuster) in Angst und Schrecken versetzt. Durch die detailreiche Darstellung der unterschiedlichen Charaktere entwickelt sich das Stück rasch zu einer mitreißenden Komödie, die allerdings ein sehr abruptes Ende findet. Auch wenn das Stück nicht durch das allerbeste Schauspiel oder passablen Sound glänzt, bietet es trotzdem eine gelungene Inszenierung. Allen Beteiligten ist der Spaß am Theater deutlich anzusehen. Allein die liebevolle Gestaltung der Kostüme spricht für sich. "Melissengeist und Klosterfräulein" bietet allen Freunden des unkonventionellen Theaters und denjenigen, die sich auf etwas Neues einlassen können, einen humorvollen Abend voller schräger Charaktere. Weitere Aufführungen: Samstag, 1. Juni und 22. Juni, jeweils 20 Uhr; Sonntag, 2. Juni und 23. Juni, jeweils 18 Uhr.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Stuttgart

Lassnig-Schau in Stuttgart Stuttgart (red) - Die Staatsgalerie Stuttgart eröffnet den Ausstellungsreigen zum 100. Geburtstag der österreichischen Künstlerin Maria Lassnig. Bis 28. Juli sind zehn Gemälde und über 70 Zeichnungen aus der Sammlung Klewan aus fast allen Werkphasen zu sehen (Foto: Lassnig Stiftung). » Weitersagen (red) - Die Staatsgalerie Stuttgart eröffnet den Ausstellungsreigen zum 100. Geburtstag der österreichischen Künstlerin Maria Lassnig. Bis 28. Juli sind zehn Gemälde und über 70 Zeichnungen aus der Sammlung Klewan aus fast allen Werkphasen zu sehen (Foto: Lassnig Stiftung). » - Mehr