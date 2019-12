Landwirt von heute muss auf moderne Technik setzen

Baden-Baden

Spitzentennis in Baden-Baden Baden-Baden (red) - Rund 400 Teilnehmer spielen ab Sonntag in der Kurstadt die europäischen Senioren-Meisterschaften im Tennis aus. Für die Dauer des Turniers bis Sonntag, 2. Juni, ändert sich rund um die Anlage des TC Rot-Weiss in der Lichtentaler Allee die Verkehrsführung (Foto: av).

Gaggenau

Lernen für das Berufs-Leben Gaggenau (tom) -125 Jahre Automobilbau in Gaggenau werden in diesem Jahr gefeiert. Das Mercedes-Benz-Werk hat ein weiteres Jubiläum: 100 Jahre Ausbildung am Standort. In lockerer Atmosphäre wurde an den Beginn der beruflichen Bildung am 1. Juli 1919 erinnert (Foto: Mandic).

Rastatt

Fundgrube für Nostalgiker Rastatt (fuv) - Führungen, Vorträge, Einblicke: Der Internationale Museumstag bietet stets ein breites Veranstaltungsspektrum. Neu war der Kunst- und Antikmarkt beim Riedmuseum in Ottersdorf, eine Fundgrube für Nostalgiker. Es gab auch viel über das Leben am Rhein zu erfahren (Foto: fuv).