Gruppen helfen sich gegenseitig weiter

Wie Dekanatsjugendreferentin Carina Wacker bekräftigte, seien alle Aktionen nach Plan verlaufen. Es habe "keine Krisen" oder Unfälle gegeben, und alle Projekte seien am Sonntagabend - wie geplant - abgeschlossen gewesen, zieht sie Bilanz.

"Schön" sei, "dass sich Gruppen untereinander geholfen haben", so Wacker. Beispielsweise hätten Ministranten aus Ötigheim Pfadfindern aus Gaggenau mit Erde für den Hochbeetbau in einem Seniorenwohnheim weitergeholfen, die Kolpingjugend Iffezheim gab übrige Holzschnitzel an eine Gruppe im Murgtal weiter. Ermöglicht wurde dieser Austausch durch die Aktionszentrale: Die Jugendlichen am Telefon halfen bei Fragen und Problemen weiter und vermittelten zwischen den Gruppen.

"Etwas Besonderes" war laut Wacker die Teilnahme der Jugendarrestanstalt in diesem Jahr. Die jugendlichen Häftlinge hatten Schmierereien im Stadtgebiet entfernt.

Die 72-Stunden-Aktion, an der sich üblicherweise katholische Jugendgruppen beteiligen, wurde zuletzt vor sechs Jahren ausgerichtet. Für das Dekanat Rastatt war es die mittlerweile fünfte Auflage. Deutschlandweit beteiligten sich mehr als 160 000 Jugendliche an der Aktion. Mehr als 40 000 Stunden haben die Ehrenamtlichen laut Pressemitteilung der Erzdiözese Freiburg im Dekanat Rastatt in die 72-Stunden-Aktion investiert.