Kreistag wird bunter

Bühl

OB Schnurr ist Stimmenkrösus Bühl (jo) - Die Bühler Wahlberechtigten stärken Oberbürgermeister Hubert Schnurr den Rücken für die OB-Wahlen am 13. Oktober. Bei der Wahl für den Rastatter Kreistag streicht Schnurr als Kandidat der Freien Wähler 8 065 Stimmen ein und steigerte damit sein gutes Ergebnis von 2014 (Foto: av) » Weitersagen (jo) - Die Bühler Wahlberechtigten stärken Oberbürgermeister Hubert Schnurr den Rücken für die OB-Wahlen am 13. Oktober. Bei der Wahl für den Rastatter Kreistag streicht Schnurr als Kandidat der Freien Wähler 8 065 Stimmen ein und steigerte damit sein gutes Ergebnis von 2014 (Foto: av) » - Mehr

Rastatt

Kommunalwahl: Kreistag Rastatt (ema) - Das Spektrum im Rastatter Kreistag fächert sich weiter auf. Mit der Linkspartei ist eine weitere politische Kraft in den Kreistagssaal eingezogen. Dort sind jetzt acht Gruppierungen vertreten. Das Ergebnis ist aber aufgrund technischer Probleme zunächst vorläufig (Symbolfoto: av). » Weitersagen (ema) - Das Spektrum im Rastatter Kreistag fächert sich weiter auf. Mit der Linkspartei ist eine weitere politische Kraft in den Kreistagssaal eingezogen. Dort sind jetzt acht Gruppierungen vertreten. Das Ergebnis ist aber aufgrund technischer Probleme zunächst vorläufig (Symbolfoto: av). » - Mehr

Rastatt

Toni Huber als Landrat vereidigt Rastatt (red) - Toni Huber ist am Dienstag im Rahmen einer feierlichen Kreistagssitzung von Regierungspräsidentin Sylvia Felder als neuer Landrat des Kreises Rastatt vereidigt worden. Seinen Dienst hatte der frühere Weisenbacher Bürgermeister bereits am 2. Mai angetreten (Foto: F. Vetter). » Weitersagen (red) - Toni Huber ist am Dienstag im Rahmen einer feierlichen Kreistagssitzung von Regierungspräsidentin Sylvia Felder als neuer Landrat des Kreises Rastatt vereidigt worden. Seinen Dienst hatte der frühere Weisenbacher Bürgermeister bereits am 2. Mai angetreten (Foto: F. Vetter). » - Mehr