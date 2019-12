Geheimnis um 'kranke' Gläser gelüftet

Hockenheim

Rennwagen fangen auf Lkw Feuer Hockenheim (lsw) - Auf dem Rückweg vom Hockenheimring sind zwei Rennwagen in einem Lkw in Brand geraten. Die Autos waren zuvor auf der Rennstrecke im Einsatz gewesen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Es entstanden rund 90.000 Euro Schaden (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Auf dem Rückweg vom Hockenheimring sind zwei Rennwagen in einem Lkw in Brand geraten. Die Autos waren zuvor auf der Rennstrecke im Einsatz gewesen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Es entstanden rund 90.000 Euro Schaden (Foto: dpa). » - Mehr

Berlin

BT-Interview zu Wahlverhalten Berlin - Rund 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist Deutschland im Wählerverhalten tief gespalten. Während iim Westen die Grünen der klare Gewinner bei der Europawahl sind, dominiert im Osten die AfD. Wie erklärt sich diese Diskrepanz? Ein BT-Interview gibt Antworten (Foto: red). » Weitersagen - Rund 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist Deutschland im Wählerverhalten tief gespalten. Während iim Westen die Grünen der klare Gewinner bei der Europawahl sind, dominiert im Osten die AfD. Wie erklärt sich diese Diskrepanz? Ein BT-Interview gibt Antworten (Foto: red). » - Mehr

Muggensturm

Spendenlauf für Hirntumorhilfe Muggensturm (as) - 2014 erhielt Philipp Grimm (38) die Diagnose: bösartiger Hirntumor. Nach OP, Chemo und Bestrahlung geht es ihm heute einigermaßen gut. Mit einem Spendenlauf am 2. Juni in Muggensturm will er nun die Deutsche Hirntumorhilfe unterstützen (Foto: pr). » Weitersagen (as) - 2014 erhielt Philipp Grimm (38) die Diagnose: bösartiger Hirntumor. Nach OP, Chemo und Bestrahlung geht es ihm heute einigermaßen gut. Mit einem Spendenlauf am 2. Juni in Muggensturm will er nun die Deutsche Hirntumorhilfe unterstützen (Foto: pr). » - Mehr

Karlsruhe

Erster Alterssitz für Elefanten eröffnet Karlsruhe (lsw) - Der Karlsruher Zoo hat wenig Platz, aber dafür ein großes Herz für alte Elefanten: Am Montagnachmittag wurde ein neues Gehege eröffnet, das bis zu fünf alten Dickhäutern ein Zuhause bieten soll. Es soll die erste Residenz für ausgediente Zirkuselefanten sein (Foto: Gollnow/dpa). » Weitersagen (lsw) - Der Karlsruher Zoo hat wenig Platz, aber dafür ein großes Herz für alte Elefanten: Am Montagnachmittag wurde ein neues Gehege eröffnet, das bis zu fünf alten Dickhäutern ein Zuhause bieten soll. Es soll die erste Residenz für ausgediente Zirkuselefanten sein (Foto: Gollnow/dpa). » - Mehr