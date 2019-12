Kopf hängen lassen kommt nicht in Frage

Von Anja Groß



Muggensturm - "Vor jeder Kontrolle wächst die Nervosität", sagt Philipp Grimm, "denn die Gefahr ist relativ groß, dass der Tumor zurückkommt." Der 38-jährige Familienvater aus Muggensturm hatte vor fünf Jahren im Handballtraining einen epileptischen Anfall erlitten und kurz danach die Diagnose erhalten: anaplastisches Astrozytom Grad 3, ein bösartiger Hirntumor. Mit Hilfe von Ärzten, Familie, Freunden und der Deutschen Hirntumorhilfe hat sich die Familie durch eine harte Zeit gekämpft. Etwas zurückzugeben ist nun ihr Antrieb für die Organisation eines Sponsorenlaufs am 2. Juni in Muggensturm zugunsten der Deutschen Hirntumorhilfe. Im Januar 2014 ereignete sich der Vorfall, der das Leben des ehedem selbstständigen Schreinermeisters, seiner Frau und der damals knapp zweijährigen Tochter Carla schlagartig auf den Kopf gestellt hat. "Mir war auf einmal komisch", erinnert sich Grimm, "ich wollte mir etwas Wasser ins Gesicht spritzen. Als ich am Wasserhahn stand, wusste ich nicht mehr, wie der funktioniert." Ein Teamkollege bemerkte, dass etwas nicht stimmt, und forderte ihn auf, sich hinzulegen. "Dann kann ich mich nur noch bruchstückhaft erinnern", sagt Grimm. Er erlitt einen epileptischen Anfall - und die Vereinskameraden riefen den Notarzt.



"Da ist etwas im Kopf, was da nicht hingehört", eröffnete der Arzt Katrin Grimm noch am selben Abend im Rastatter Krankenhaus. Ihr Mann wurde zu weiteren Untersuchungen ins Städtische Klinikum Karlsruhe gebracht.



Verdacht auf Hirnentzündung oder Multiple Sklerose stand zunächst im Raum. Die Ärzte rieten schließlich zu einer Gewebeentnahme - die niederschmetternde Diagnose: bösartiger Hirntumor. "So schnell wie möglich operieren", lautete der ärztliche Rat. Mit Unterstützung der Deutschen Hirntumorhilfe holten Grimms weitere Meinungen bei Spezialisten ein.



"Die haben uns auch zu einer Gewebeuntersuchung geraten, damit die spätere Chemotherapie exakt abgestimmt werden konnte und damit gute Chancen bestanden, dass sie hilft", erzählt Katrin Grimm. Außerdem hätten sie Tipps erhalten, wonach sie die Ärzte fragen sollen. "Das war sehr hilfreich, denn wir waren wie im Schockzustand", so die junge Mutter.



Es begann eine emotionale Achterbahnfahrt. Zwischen Hoffen und Bangen, wollte die junge Familie sich aber nicht unterkriegen lassen. "Wir waren vor der Krankheit schon sehr positiv denkende Menschen", erzählt Katrin Grimm dankbar. Zuversicht gibt Phi-lipp Grimm seine Familie - 2016 kam Tochter Romy Hope zur Welt. Er hadere nicht mit der Frage, warum er erkrankt ist, sagt der 38-Jährige, sondern schaue lieber nach vorn. "Kopf hängen lassen ist nie in Frage gekommen", betont er.



Dabei hätte es dazu durchaus Anlass gegeben. Denn zu der Sorge um ihren Mann kamen Existenzängste. Kunden fragten, wann die Aufträge abgeschlossen werden, Lieferantenrechnungen mussten bezahlt werden, die junge Mutter steckte damals mitten in ihrer zweiten Berufsausbildung. "Da sind Freunde eingesprungen, haben Aufträge meines Ein-Mann-Betriebs zu Ende gebracht, mit Kunden und Lieferanten gesprochen", sind Grimms sehr dankbar über die große Unterstützung von allen Seiten.



Halbseitige Lähmung infolge von Hirn-OP



Eine halbseitige Lähmung infolge der Hirn-OP sei sehr wahrscheinlich, hatten die Ärzte gewarnt. "Als ich ihn besuchte, hat er mir das Bein entgegengestreckt und das Einmaleins aufgesagt", erinnert sich Katrin Grimm. "Ich war so froh, dass ich den Arzt erkannt habe und wusste, wer er ist", ergänzt ihr Mann. Rechnen und Schreiben aber fällt ihm bis heute schwer. Zudem leidet er - vermutlich infolge von Chemotherapie und Bestrahlung - am Fatigue-Syndrom, einer chronischen Erschöpfung, hat Konzentrationsschwierigkeiten und Gedächtnisprobleme. Er ist berufsunfähig ("glücklicherweise war ich versichert und erhalte eine Berufsunfähigkeitsrente"), versorgt Haushalt und Kinder, während seine Frau in der Flugdatenbearbeitung bei der Flugsicherung Karlsruhe arbeitet. Gerne würde der 38-Jährige auch wieder arbeiten, doch in seinem Beruf sei das mit der Möglichkeit von epileptischen Anfällen infolge der OP zu gefährlich - und einer Umschulung fühlt er sich nicht gewachsen. Derzeit betreut er ehrenamtlich eine ältere Dame, erledigt Einkäufe für sie und leistet ihr Gesellschaft. Das bereite ihm viel Freude, sagt Grimm. Dennoch wünscht er sich, wieder einen Job zu finden, gebraucht zu werden.

