Das Feld rückt enger zusammen

Damit sind dort nun acht Gruppierungen vertreten und bilden ein enger zusammengerücktes Feld. Das heißt: Was das Finden von Mehrheiten angeht, könnte es künftig schwieriger werden. Auf die CDU entfielen 25,9 Prozent (minus 10,75), auf die SPD 18,5 (minus 6,1), die Grünen holen 15,6 Prozent (plus 5,6), die Freien Wähler 14,95 (minus 0,9), auf die erstmals antretende AfD entfallen aus dem Stand 11,3 Prozent, auf FuR 7,6 Prozent (minus 1,3). Die FDP erhält 4,7 Prozent und bleibt unterhalb der Fraktionsstärke, die Linke 1,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag mit 44,94 Prozent zwar deutlich über der vor fünf Jahren (35,2). Gleichwohl: Nicht einmal jeder zweite Wahlberechtigte machte von seinem Recht Gebrauch, die Grundzüge der Politik vor Ort mitzubestimmen.

15 neue Köpfe nehmen im künftigen Gremium Platz (also ein Drittel): Neben den kompletten erstmals vertretenen AfD und Linke sind dies für die CDU Katrin Friedl, Heiko Ullrich und Daniela Schneider, die bisher als Wintersdorfs Ortsvorsteherin zwar den Sitzungen beiwohnte, aber nicht ins Gremium gewählt war, für die Grünen Barbara Dürr, Maria Schlüter und Kreisrat Manuel Hummel, für die FW Manuel Schaaf, für FuR Daniel Götz sowie für die FDP Michael Weber. Zugleich hat es für einige, zum Teil auch altgediente, Stadträte nicht wieder gereicht: Bei der CDU müssen Franz Josef Klagmann, Hans Albert Fritsch, Martin Graf und Gerhard Schauppel das Gremium verlassen, bei der SPD Erna Mühlroth (die Sozialdemokraten haben damit kein Ratsmitglied mehr aus Niederbühl) und Walter Renschler, bei den Freien Wählern Dr. Michael Gehse und bei FuR Werner Bartel.

Dass die AfD in Fünf-Mann-Stärke einzieht, hat viele überrascht. Welcher Umgang im Rat praktiziert wird, wird nun als spannende Frage gesehen. OB Hans Jürgen Pütsch jedenfalls betont, dass alle Gewählten zunächst eine demokratische Legitimation und damit auch eine Chance erhalten haben. Hochburgen der Rechtspopulisten waren die Bezirke Ottersdorfer Straße (stärkste Kraft) und Rheinau-Nord. Die CDU punktete überdurchschnittlich in Rheinau-Mitte, im Ried und in Rauental - in diesen Bezirken schaffte es die Union über die 30-Prozent-Marke. Die SPD hatte in Zay-Mitte und -Süd sowie Schwalbenrain die Nase vorne. Die Grünen-Hochburgen waren in den Bezirken Zentrum, Bahnhof, Beinle, Augustavorstadt und Altmurgweg, die Freien Wähler zeigten sich als stärkste Kraft in Niederbühl und Förch. Die Wählervereinigung FuR holte im Rastatter Süden ihre größten prozentualen Anteile. "Stimmenkönigin" insgesamt ist die CDU-Fraktionsvorsitzende Brigitta Lenhard mit 8 176 Stimmen.