Obst- und Gartenbauverein in letzter Minute gerettet

Kölmel peilt Finalteilnahme an Berlin (red) - Vier Schwimmerinnen des TV Bühl sind seit Dienstag bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, die bis Samstag gehen, in Berlin am Start. Für die Titelkämpfe haben sich Emely Kölmel, Nathalie Gutheil, Julia Kusserow und Marie Scholz qualifiziert (Foto: TV Bühl).

Vier Fragen an: Leona Berlin Berlin (marv) - Sie gilt als badische Alicia Keys - die Sängerin Leona Berlin (Foto: Albrecht). Die 27-Jährige hat dem BT vier Fragen beantwortet. Sie selbst bezeichnet ihre Musik als Alternative Soul oder Urban Pop, weil sie sowohl von Soul, als auch Hip-Hop und Pop beeinflusst ist.

"In Baden-Baden lernte ich weinen" Baden-Baden (red) - Im Rahmen von "Baden-Baden schreibt ein Buch" werden die Erinnerungen von Menschen gesammelt, die eine Flucht erlebt und in der Kurstadt eine neue Heimat gefunden haben. Heute erzählt Hatixhe Azemi. Sie musste 1993 aus dem Kosovo fliehen (Foto: pr).

May-Interview zu den Theatertagen Baden-Baden (cl) - Noch ist Platz in der ersten Reihe: Am Freitag starten die Baden-Württembergischen Theatertage in Baden-Baden. "Eine große Gelegenheit, die vielfältige Theaterlandschaft des Landes zu erleben", sagt Intendantin Nicola May - und: "Es gibt es noch Karten" (Foto: Viering).