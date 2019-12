Dienstgebäude-Sanierung bewegt sich im Kostenrahmen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb und die Allgemeinen Sozialen Dienste sollen dort ab September nächsten Jahres mit jeweils rund 30 Mitarbeitern einziehen. Doch bis dahin gibt es noch eine Menge zu tun. Im April wurde der Bauantrag bei der Stadt Rastatt eingereicht, aktuell laufen die vorbereitenden Arbeiten wie der Ausbau des Erdtanks und die Sanierung der Grundleitung, wie der Sitzungsvorlage zu entnehmen ist.

Im Juni soll der erste Vergabeblock ausgeschrieben werden, der die Gewerke Abbruch, Rohbau, Gerüste, Schadstoffsanierung und Baustelleneinrichtung umfasst. Wenn alles nach Plan läuft, werden die Bauarbeiten im September beginnen.

Die ursprüngliche Machbarkeitsstudie wurde noch um etliche Punkte ergänzt, wie Huber dem Gremium erläutert. So soll das Untergeschoss höherwertig ausgebaut werden, damit das Kreisarchiv dort Räume bekommen kann. Unter anderem soll dessen Bildersammlung ausgelagert werden.

Weiterhin wird im Untergeschoss ein Mehrzweckraum für Besprechungen und Schulungen entstehen. Zusätzlich sind Wasch- und Umkleideräume für die Mitarbeiter vorgesehen.

In energetischer Hinsicht soll das Gebäude gedämmt werden und am Ende einen Kfw-Effizienzhaus-Standard 70 haben, wie der Planer ausführte. Die alten Heizkörper, die teilweise defekt sind, werden ersetzt durch Heizelemente an der Decke, mit denen der Raum auch gekühlt werden kann. Hierfür seien Fördergelder von 79 000 Euro zu erwarten, informierte Huber. Ein Schadstoffgutachter hat Asbest im Fassadenputz, in Spachtelmasse im Fensterbereich und in Rohrummantelungen entdeckt. Eine Gesundheitsgefahr sei hiervon nicht ausgegangen, so die Kreisbehörde. Bei der Sanierung werde man die entsprechenden arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben berücksichtigen und das Material fachgerecht entsorgen.

Die größten Brocken im Sanierungspaket sind die Baukonstruktionen (drei Millionen Euro), die technische Gebäudeausrüstung (1,75 Millionen Euro) und die Baunebenkosten (1,12 Millionen).

Kreisrat Andreas Merkel (CDU) merkte an, dass man im Zuge der Kostentransparenz auch erwähnen sollte, dass im Hinblick auf die Ausstattung Ausgaben in Höhe von rund 400 000 Euro zu erwarten seien und das neue Dienstgebäude letzten Endes 6,5 statt 6,1 Millionen Euro kosten werde. Er wollte von Burkhard Jung wissen, mit welchen Gebäude-Folgekosten man künftig rechnen müsse. Bei der Bewirtschaftung des Gebäudes achte man auf günstige Angebote. So habe man mit den Stadtwerken Rastatt über die Abnahme von Nahwärme verhandelt. Die jährlichen Bewirtschaftungskosten werden voraussichtlich rund 30 000 Euro betragen.

Manuel Hummel (Grüne) erkundigte sich nach der Anzahl der Fahrradabstellplätze. Baurechtlich erforderlich seien vier für den Publikumsverkehr, so Jung. Für die Mitarbeiter gebe es einen Fahrradkeller. Doch dies erschien dem Grünen zu wenig. Er forderte mehr Stellplätze für Fahrräder. "Wir schauen noch mal nach", sicherte ihm Huber zu.

Im Hinblick auf Pkw-Stellplätze habe man mit Blick auf das geplante Parkhaus dem Klinikum Mittelbaden signalisiert, dass man etwa 50 Stellplätze benötige, führte der Landrat weiter aus. Zudem bestehe die Möglichkeit, in der Schlossgalerie Stellplätze anzumieten, ergänzte Jung.