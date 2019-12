Neues Quartier im Herzen der Stadt

Rastatt



Mülleimer werden nachgerüstet Rastatt (red) - Die Stadt Rastatt will die Anzahl der auf den Boden geworfenen Zigarettenkippen spürbar senken und rüstet deshalb in der Innenstadt rund 20 öffentliche Abfallbehälter mit Aschenbechern aus. Die Montage soll in den kommenden Tagen abgeschlossen sein (Foto: Stadt). » Weitersagen (red) - Die Stadt Rastatt will die Anzahl der auf den Boden geworfenen Zigarettenkippen spürbar senken und rüstet deshalb in der Innenstadt rund 20 öffentliche Abfallbehälter mit Aschenbechern aus. Die Montage soll in den kommenden Tagen abgeschlossen sein (Foto: Stadt). » - Mehr