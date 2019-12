Fehlgriffe an der Klappe und Quietschtöne

Von Anja Groß Muggensturm - In Gedanken schon beim Klarinettenunterricht, stoße ich in der Tür fast mit einem Mann zusammen, der ebenfalls flott unterwegs ist. "Ah, die Frau mit der Klarinette aus der Zeitung!", er erkennt mich sofort (das passiert mir gerade häufiger und an dieser Stelle mal vielen Dank für die vielen guten Wünsche) und stoppt. Jochen Baier spielt und unterrichtet Querflöte (Musikschule Gaggenau, Quantz-Collegium) und ebenfalls für das Anfängerorchester des Musikvereins Muggensturm, stellt sich heraus. Und er macht mir in unserem kurzen Gespräch Hoffnung für das erste Treffen des Anfängerorchesters: "Das klappt eigentlich relativ schnell, dass da etwas bei rauskommt." Woher er das weiß, will ich wissen. Er habe selber schon Bläserklassen auf Anfängerniveau unterrichtet, erzählt Baier. Ganz wichtig findet er dabei, welche Literatur verwendet wird. Er schwört auf die amerikanische. Und überhaupt: Das Zusammenspiel von Einzel- und Orchesterausbildung "macht es dann". Tja, wenn der Fachmann das sagt ... Auch meine Ausbilderin Lilia Jones-Gonzalez verbreitet Zuversicht. Und eigentlich sehe ich dem ersten Treffen auch (noch) ganz gelassen entgegen. Obwohl ich erst acht Töne spielen kann. Schließlich habe ich die fleißig geübt - und beim Vorspielen höre ich ein Lob: "Sehr gut". Der Ansatz stimmt auch. Lilia muss lachen, als ich ihr von meiner Schnappatmung beim Üben erzähle. "Das gibt sich mit der Zeit", meint sie, das sei bei ihr auch so gewesen. Zu kontrollieren, wie viel Luft man holen muss, da mache die Übung den Meister. Es besteht also noch Hoffnung - und mein Mann kann den Kauf des Sauerstoffzelts getrost verschieben! Doch - ich hätte es wissen können - man sollte sich nie zu früh freuen. Diesmal lerne ich die erste Klappe, das eingestrichene a, und das ist motorisch eine echte Herausforderung. Denn die Klappe liegt zwar direkt über dem Loch, auf dem mein linker Zeigefinger ruht, also müsste ich mit diesem eigentlich nur etwas höher greifen und die Klappe drücken. Aber eben nur eigentlich. Denn tatsächlich ist das einer der schlimmsten Fehlgriffe, die man sich angewöhnen kann, warnt Lilia. Vielmehr soll ich quasi mit dem Mittelfingerglied des Zeigefingers die Klappe drücken. Für Kenner: Ich lerne das Böhm-Griffsystem (was das bedeutet oder wo die Unterschiede zum deutschen Griffsystem liegen, muss ich selber noch herausfinden - und werde dann versuchen, es zu erklären). Das klingt einfach? Sie dürfen gerne mal probieren! Ich verrenke mir fast die Finger - und vor lauter Konzentration greife ich bei den anderen Tönen gleich auch noch voll daneben. "Gaaanz locker", rät Lilia. Das sagt sich so leicht! Wir müssen beide lachen. Und das entspannt ja bekanntlich und macht den Unterricht so sympathisch. Dennoch ist mir das Pensum für die nächste Woche klar: Üben, üben, üben! Wie hatte Jochen Baier anfangs über den Unterschied zwischen erwachsenen und jungen Schülern gesagt? Was den Jungen motorisch viel leichter fällt, machen die Erwachsenen durch Ehrgeiz wett - und so gleiche sich das Niveau nahezu an. Und der Mann hat wohl Erfahrung, weil er beide Altersgruppen unterrichtet, denn auch bei der Stadtkapelle Gaggenau gibt es eine Erwachsenen-Bläserklasse, wie er mir erzählt. Wenigstens klappt das mit den Achtelnoten auf Anhieb. Obwohl - auf einmal geht keine Luft mehr durch die Klarinette. "Ist das Blättchen zu nass?", fragt Lilia. Absaugen hilft jedenfalls nicht. Schließlich bekomme ich ein paar Quietsch-Töne herausgepresst. "Ist Dein Blättchen zu hart?" fragt Lilia. Erstaunt schaue ich sie an. Wenn sie mich nach der Formel für Haarspray gefragt hätte, wäre ich nicht weniger ahnungslos gewesen. Zwar hatte sie mir anfangs erklärt, dass es die Blättchen in verschiedenen Härtestufen gibt. Aber da ich auf ihren Rat hin mit 2,5 eingestiegen bin (und noch nicht mal weiß, ob das hart oder weich ist), habe ich nicht den Hauch einer Ahnung, ob das "zu hart" sein könnte. Dass das mit den an der Spitze hauchdünnen Blättchen eine Wissenschaft für sich ist, habe ich schon von einer Freundin gehört, die Saxofon spielt. Vor allem sind die wohl superempfindlich, berichtet auch Lilia, und gehen sehr schnell kaputt. Das ist übrigens an diesem Tag auch der Grund für mein Quietschen, wie wir dann herausfinden. Also: Blättchentausch. Und schon bewahrheitet sich ihre Aussage: Auch das ist kaputt. Mann, die Teile sind zwar nicht teuer, aber offensichtlich empfindlicher als rohe Eier.

