Mobilität in

Rastatt

Rastatt

Neue Brücke für Radler Rastatt (vn) - Die Bahnstrecke über den Rhein bei Wintersdorf könnte in wenigen Jahren wieder in Betrieb genommen werden. Parallel arbeiten das Département Bas-Rhin und der Landkreis Rastatt deshalb an einem gemeinsamen Projekt für eine Fahrradbrücke (Symbolfoto: av).

Baden-Baden

Baden-Baden

Comeback für die Schiene Baden-Baden (vn) - Über Jahrzehnte wurden Bahnstrecken in Deutschland stillgelegt. Erste Reaktivierungen zeigen Erfolge. Gibt es weitere Comebacks? Eine aktuelle Untersuchung listet Möglichkeiten auf. Eine wichtige Rolle kommt dabei auch der Wintersdorfer Rheinbrücke zu (Foto: Archiv).