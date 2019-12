Gefrorene Fußballtrikots und Klopapier-Mumien

Im bestens besuchten Festzelt mussten die einzelnen Teams bei Spielen wie "Ruck-Zuck" Begriffe raten: Kostümverleih, Dopingprobe, Freistoßtor oder Wahlurne den Mitspielern möglichst schnell erklärt werden. Das Publikum durfte mitfiebern und anfeuern. Und oftmals auch mitmachen. So mussten die verschiedenen Teams bei einem Spiel möglichst viel Kleingeld einsammeln. Ein-, Zwei-, Fünf-, Zehn- und 20-Cent-Münzen wurden innerhalb kurzer Zeit in verschiedene Gläser geworfen. Wer am Ende das größte Gewicht erreichte, bekam am meisten Punkte. Und die Teams schlugen sich gut und sammelten innerhalb von zwei Minuten jeweils knapp zwei Kilogramm Kleingeld ein. Der Erlös wird ebenso wie der Gewinn des Abends auf Wunsch des siegreichen Tischtennisvereins an den Rastatter Verein Feuervogel gespendet.

Viel Spaß auf der Bühne und im Festzelt



Viel Spaß hatten die Akteure auf der Bühne und das Publikum im Festzelt auch beim Kleidermarathon, als es den Mannschaften gelang, bis zu 17 verschiedene Kleidungsstücke übereinander zu ziehen. Unter anderem wurden in den Vorrunden die "Reise nach Jerusalem" gespielt und die Mannschaften mussten einen Mitspieler mit drei Klopapierrollen in eine Mumie verwandeln. Das Anziehen von gefrorenen Fußballtrikots war ebenso eine Aufgabe wie das Stemmen einer Wasserflasche. Der Clou dabei: Die Teams durften die Gegner unter anderem mit einer Feder, einer Pfeife, einem Stinkekäse und einer Zwiebel ärgern und sie so zum Aufgeben bewegen. Doch die Akteure blieben standhaft und hielten die Wasserflasche bis zu drei Minuten mit ausgestrecktem Arm fest.

Neben dem Tischtennisverein, der den aus Bobbycar-Rennen, Eierlaufen und Ski-Mannschaftslauf bestehenden Finalparcours als Schnellster in 1:15 Minuten absolvierte, hatten sich die Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler (Finalzeit 1:17 Minuten), die CDU-Ratsfraktion (2:05 Minuten) und auch das Mandolinen- und Gitarrenorchester (2:32 Minuten) für das Finale qualifiziert. Während des "Etjer Abends" wurde die A-Jugend der SG Ötigheim besonders gefeiert. Diese hatte am Samstag die Bezirksliga gewonnen und sich damit den Aufstieg in die Landesliga gesichert.

Der Vorsitzende des FV Ötigheim, Christian Dittmar, zog am Wochenende eine durchweg positive Bilanz des Jubiläumssportfests: "Wir haben mit den Vorbereitungen bereits vor vier Jahren begonnen. Was hier auf die Beine gestellt wurde, war nur dank der Unterstützung zahlreicher Helfer und vieler anderer Ötigheimer Vereine möglich", sagte er. Sein besonderer Dank galt dem Musikverein, der sein jährliches Fest an Christi Himmelfahrt in diesem Jahr zugunsten des FVÖ-Jubiläums ausfallen ließ. "Das ist alles andere als selbstverständlich und einfach genial", freute sich Dittmar und sprach von insgesamt mehr als 250 Helfern und einer tollen Resonanz auf das fünftägige Programm.

Begonnen hatte dieses am Mittwochnachmittag mit einem Brezelumzug. Am Donnerstag stand neben einem Turnier der D-Jugend mit zehn Mannschaften, das der Rastatter JFV gewann, ein Elfmeterturnier mit 18 Teams an. Die "Section Paulaner Spezi" siegte vor "Die Brunos" und "Snacks in the Plane". Gut angenommen wurde auch das Straßenturnier, das "Team Schillerstraße" holte den Sieg. Es soll in den nächsten Jahren eine Neuauflage erfahren. Fußball gespielt wurde unter anderem am Samstag, als die erste Mannschaft des FV Ötigheim mit 5:4 gegen den VfR Bischweier gewann, während die beiden zweiten Mannschaften sich 2:2 unentschieden trennten. Mit einem DFB-Stützpunktturnier, einer Begegnung der FVÖ-Damen gegen den 1. FFC Gernsbach und einem Spiel einer FVÖ-Traditionsmannschaften gegen eine Bürgermeisterauswahl wurde das Sportfest am gestern Abend beendet.