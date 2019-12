Riesenspaß beim Karneval der Tiere

Rastatt - Das Aula-Rund des Ludwig-Wilhelm-Gymnasiums ist ja nicht gerade klein. Dennoch konnten sich die Besucher, die am Samstag bis kurz vor Veranstaltungsbeginn kamen, glücklich schätzen, noch einen Sitzplatz belegen zu können. Lachend und schwatzend hopsten Kinder durch die Publikumsreihen, erwartungsvoll warteten Jugendliche und Erwachsene auf den Beginn des Tanzstücks "Karneval der Tiere".





In Kooperation mit dem Ludwig-Wilhelm-Gymnasium feierte der Tanz-Raum Rastatt tierisch Karneval. Nicht zum ersten Mal entstand eine solche Aufführung in dieser bewährten Kooperation. Nach "Aschenputtel" im Jahr 2012, "Vivaldi - Vier Jahreszeiten", "Gusi lebedi - Schwäne der Hexe", "Bilder einer Ausstellung" und vor zwei Jahren "Aladin" ist es das sechste Tanzstück, das das Tanztheater auf die Bühne der Schulaula bringt.

Und so kam es, dass so manche kleine Tanzmaus von damals am Samstag für ihr großes, ausgereiftes Können bewundert wurde. Diesmal stand also "Karneval der Tiere" auf dem Programm, ein musikalisch-szenisches Märchen zur Musik des französischen Komponisten Camille Saint-Saens, an dem schon die Jüngsten, aber nicht weniger die Erwachsenen Spaß hatten. Darüber hinaus erklangen Musikstücke aus dem Ballettstück "La Fille mal gardée" und Musik aus Peter Tschaikowskis "Schwanensee". Klänge der Elektrogeigerin Lindsey Stirling "Brave enough" und "Radioactive" von Imagine dragons gehörten ebenso dazu wie imposante Tierplastiken. Sie wurden von der Klasse 7 b zusammen mit ihrer Lehrerin Aisling Kagerer begleitend zum Projekt geschaffen. Keinesfalls zu vergessen Mara Lang, die Karnevalsdirektorin, die alle Fäden in ihrer Hand zu haben schien und die Auftritte der Gruppen und Solistinnen koordinierte.

Da in der Inszenierung "Karneval der Tiere" königliche Löwen gefährlich tun, Nilpferde stampfen, Kängurus springen, Fossilien und Quallen auftauchen, Hühner gackern, winzige Frösche, Mäuslein, weiße Schwäne und elegante Schmetterlinge tanzen, war für alle Tanzschüler jeglichen Alters und jeglichen Temperaments etwas Passendes dabei. Mehr als 140 Beteiligte machten das Spektakel zu dem, wie die Zuschauer es erlebten: "Was für ein Spaß."

Kinder spielen





ohne Hemmungen



Die tanzbegeisterten Kinder und Jugendlichen, angeleitet von Romina Becker, Daniela Wörner, Julia Predel und Julia Holzmüller stellten alle diese Tiere auf bezaubernde, aber auch beeindruckende Weise dar. Dass es Spaß machte, vor großem Publikum Tierkarneval zu spielen, ohne Hemmungen und in gutem Zusammenspiel, war allen Tanzschülerinnen anzusehen.

Da sich die Aufführung in kein enges Korsett zwingen ließ, fehlten weder klassisches Ballett (auch mit Spitzentanzsequenzen), Modern Dance in wunderbarer Vielfalt noch Tanztheater, dem Alter und dem Können der Tänzer entsprechend choreografiert und fantasievoll eingekleidet: Ganz in Grau die Esel und die Schildkröten mit Schildern auf dem Rücken. Flatternd die Schar der bunten Schmetterlinge, in farbenfrohen Kostümen die Unterwasserwelt. In strenges Schwarz-Weiß gekleidet die Pianisten, fast im Dunklen die tanzenden Skelette mit fluoreszierenden Mustern und in geheimnisvolles Blau getaucht der Tanz der leuchtenden Quallen.

Das Tanzstudio brillierte mit begeisterten Eleven, für passende Lichteffekte und guten Ton war Tobias Harnischfeger verantwortlich. Immer ein Hingucker die Kostüme und fantasievollen "Masken" von Becker, Wörner, Predel und Holzmüller und Inga Becker. In mehr als 20 Szenen tanzten und spielten die Kinder und Jugendlichen Karneval, vor allem die kindlichen Zuschauer konnten kaum vom Mitagieren abgehalten werden.