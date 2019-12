Kreuz und quer durch den Oberwald









Bei schweißtreibenden Vormittagstemperaturen gingen laut Ergebnisliste genau 102 Teilnehmer an den Start. Der 2015 von Marco Schneider ins Leben gerufene Wald- und Wiesenlauf war wiederum in drei Kategorien unterteilt: eine Langstrecke über fast zehn Kilometer und eine Kurzstrecke über gut fünf Kilometer, auf der den Läufern ein Nordic-Walking-Pulk folgte. Es ging kreuz und quer durch den Oberwald.

Nach nicht einmal 20 Minuten war der erste Teilnehmer wieder am Start-Ziel-Punkt zurück. Matthias Gilles aus Karlsruhe hatte die mit exakt 5,1 Kilometer angegebene kleine Runde in 18 Minuten und 20 Sekunden bewältigt. Zweiter auf der Kurzdistanz wurde mit 1:33 Minuten Rückstand Carmen Scharpfenecker, den dritten Platz sicherte sich in 21:44 Minuten Christian Zielke. Die schnellste Durmersheimer Teilnehmerin war Sandra Schorpp von der LG Hardt, die in 23:12 Minuten auf den vierten Rang gelangte. Fünfter wurde in 24:20 Minuten Timo Tritsch vom FV Würmersheim. Mit Marco Jung (24:57) auf dem achten Platz kam ein weiterer Läufer des gastgebenden Vereins unter die zehn Besten.

Die Feuerwehr Durmersheim/Würmersheim war in Doppelrolle unterwegs. Sie stellte die Streckenposten und war im Teilnehmerfeld mit zehn Aktiven aus der Jugendabteilung die größte Laufgruppe. Schnellster der Mannschaft war Finn-Christian Schmitt, der mit 28:26 den 14. Platz erreichte. Es folgten die Florian-Sportler Manuel Benz, Lukas Fritz, Patricia Heck, Lena Sophie Sattler, Nina-Maria Hecke, Marius Seke, Florian Seke, Lisa Dauer und Jan Wessbecher.

Auf der 9,6 Kilometer langen Hauptstrecke siegte in 35 Minuten und 59 Sekunden Dominic Marquedant vom Lauftreff Rheinhessen-Pfalz, der wie in den Vorjahren stark vertretenen war. Als Zweiter kam Christian Geiss (38:02) über die Ziellinie, als Dritter Anders Hespeler (38:45). Vierte wurde in 40:24 Minuten Sylvia Schmieder von der LAG Obere Murg. Den fünften Platz holte sich in 41:47 Minuten als bester Durmersheimer Dieter Kary von der SG Stern Rastatt, gefolgt von Fabian Beller, dem zweiten Vorsitzenden des FV Würmersheim, der die Distanz in 42:16 schaffte. Der erste Vorsitzende Wolfgang Bader ergatterte unter 44 Teilnehmern den 33. Platz. Die TG Ötigheim war auf dem siebten Platz mit Andreas Köppel (42:39), auf dem zehnten mit Andreas Behr (45:35) und auf dem elften mit Wolfgang Knödler (45:42) eingetragen.

In der Walking-Disziplin war auf der Kurzstrecke Ingo Wildauer mit 32:14 Minuten am flottesten. Dahinter folgte Ulla Held vom Lauftreff Rheinhessen-Pfalz in 36:06 Minuten. Auf dem zweiten bis siebten Platz tummelten sich sieben Damen und Herren vom Ski-Club Karlsbad, der mit insgesamt elf Teilnehmern die größte Vereinsgruppe bildete.