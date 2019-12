Von der Hardtgemeinde ins Silicon Valley

Durmersheim

Umweltschutz zahlt sich aus Durmersheim (HH) - Die Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) Durmersheim hat kräftig Sonnenstrom produziert und und entsprechend CO ² eingespart. Für die Mitglieder zahlt sich diese Form des Umweltschutzes in barer Münze aus. Die Dividende beträgt vier Prozent (Foto: HH). » Weitersagen (HH) - Die Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) Durmersheim hat kräftig Sonnenstrom produziert und und entsprechend CO ² eingespart. Für die Mitglieder zahlt sich diese Form des Umweltschutzes in barer Münze aus. Die Dividende beträgt vier Prozent (Foto: HH). » - Mehr

Karlsruhe

Änderungen für Bahn-Fahrer Karlsruhe (red) - Der Fahrplanwechsel am 9. Juni bringt maßgebliche Veränderungen für KVV-Kunden mit sich. Auf den Stadtbahnlinien sollen mehr Sitzplatzkapazitäten geschaffen werden. Für bessere Anschlüsse wurden Fahrpläne optimiert. Zahlreiche RE-Linien bekommen neue Namen (Foto: KVV/av). » Weitersagen (red) - Der Fahrplanwechsel am 9. Juni bringt maßgebliche Veränderungen für KVV-Kunden mit sich. Auf den Stadtbahnlinien sollen mehr Sitzplatzkapazitäten geschaffen werden. Für bessere Anschlüsse wurden Fahrpläne optimiert. Zahlreiche RE-Linien bekommen neue Namen (Foto: KVV/av). » - Mehr

Rastatt

Kreistag wird bunter und kleiner Rastatt (ema) - Das parteipolitische Spektrum im Kreistag fächert sich weiter auf. Mit der Linkspartei ist eine weitere politische Kraft in den Kreistagssaal eingezogen. Dort sind jetzt acht Gruppierungen vertreten. Das Gremium wird mit nur noch 61 Mitgliedern schlanker (Foto:_ av). » Weitersagen (ema) - Das parteipolitische Spektrum im Kreistag fächert sich weiter auf. Mit der Linkspartei ist eine weitere politische Kraft in den Kreistagssaal eingezogen. Dort sind jetzt acht Gruppierungen vertreten. Das Gremium wird mit nur noch 61 Mitgliedern schlanker (Foto:_ av). » - Mehr