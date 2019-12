125 Männerkehlen singen für Au

Bühlertal

Bühlertal

An Auto gelehnt: Streit eskaliert Bühlertal (red) - Auf einem Parkplatz in Bühlertal hat sich am Sonntagabend ein Streit entzündet, weil sich eine 17-Jährige gegen ein Auto gelehnt hatte. Eine Frau forderte sie auf wegzutreten. Allerdings kehrte die Frau mit zwei Männern zurück - und der Streit eskalierte (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

Rastatt

Trinkgelage endet mit Steinwurf Rastatt (red) - Streitigkeiten und der Genuss alkoholischer Getränke haben am Sonntagabend "Im Wöhr" zu einem Polizei- und Rettungseinsatz geführt. Zwei Männer im Alter von 48 und 57 Jahren gerieten während des gemeinsamen Alkoholkonsums miteinander in Streit (Symbolfoto:dpa).

München

München

Logistikbranche fehlen Kraftfahrer München (dpa) - In Deutschland fehlen derzeit zwischen 45.000 und 60.000 Lkw-Fahrer. Dies könne bereits in absehbarer Zeit zu Engpässen bei der Versorgung der Menschen führen, befürchten mehrere Branchenverbände in einer Stellungnahme (Symbolfoto: dpa).